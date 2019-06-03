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/Розслідування

"Увійде в тіло України": режисер-фанат Путіна передбачив падіння "Л/ДНР"

1.2тЧитати матеріал російською

Російський режисер, директор концерну "Мосфільм" Карен Шахназаров визнав, що Росія ігнорує виконання Мінських омовленостей, оскільки вони ведуть до втрати країною-агресором контролю над окупованим Донбасом.

Крім того, він вважає невідворотним повернення захоплених терористами "Л/ДНР" територій до складу України. Таке зізнання затятий прихильник путінського режиму зробив в ефірі пропагандистської програми "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"У разі виконання Мінських домовленостей, Донбас втрачається для Росії. Тобто, він, звичайно, залишається проросійським, але повертається в поле української політики. Він буде з російською культурою, але за одне-два покоління увійде в тіло України", – сказав Шахназаров.

Новини
"Україна зрадила Росію": відомий режисер осоромився в ефірі у Соловйова

Карен Шахназаров

Карен Шахназаров

russia.tv

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
російська пропагандамінські домовленості
Особа
Шахназаров Карен
Місце
Росія
Теги
ДНРНовини ЛНР
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Не пойму я вас хохлов, что вам не жилось то спокойно, что вы все делитесь, неужели мы лучше вас жили ,или вы хуже???...мы вам лучшие заводы, города и фабрики построили, лучшие заказы на них разместили, на Севере каждый второй руководитель с украинской фамилией ,города ,метро ,улицы в честь вас называли, какие замечательные артисты и сериалы снимали вместе и за всё это вы нас отблагодарили- москаляку на гіляку! ???? ....низкий вам поклон.....
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Николаев Олег
Николаев Олег
Столько допущений. Почему он думает, что Украина через два поколения (50 лет) вообще будет независимой страной с украинской вышиватной культурой? Это как минимум маловероятно. Сравните УССР 1990-го года и нацистскую Украину 2019 года. Прошло всего 29 лет, но какие перемены во всём. Народ, культура, территория, демография, деградация. Не выдержит эта большая Молдова ещё 50 лет, сломается. Как Молдова будет мечтать о Румынии (пардон, Польше, Венгрии и России). Всё вышиватное сдует из мозгов уже у поколения, которому сегодня 16 лет. Они уже чураются этой сельской матрицы из средних веков.
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