"Увійде в тіло України": режисер-фанат Путіна передбачив падіння "Л/ДНР"

Російський режисер, директор концерну "Мосфільм" Карен Шахназаров визнав, що Росія ігнорує виконання Мінських омовленостей, оскільки вони ведуть до втрати країною-агресором контролю над окупованим Донбасом.

Крім того, він вважає невідворотним повернення захоплених терористами "Л/ДНР" територій до складу України. Таке зізнання затятий прихильник путінського режиму зробив в ефірі пропагандистської програми "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"У разі виконання Мінських домовленостей, Донбас втрачається для Росії. Тобто, він, звичайно, залишається проросійським, але повертається в поле української політики. Він буде з російською культурою, але за одне-два покоління увійде в тіло України", – сказав Шахназаров.

Карен Шахназаров russia.tv

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше Шахназаров закликав президента України Володимира Зеленського заручитися підтримкою терористів "ДНР" і влаштувати збройний переворот.

Також він говорив, що всі біди України нібито відбуваються через її відмову від "спільного російського коріння".

Скандальний режисер вважає, що Україна повинна розділитися, оскільки в ній живе два різні народи.

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