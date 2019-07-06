"Увійде в історію": розкритий важливий момент у зізнанні спійманого командира "ДНР" про "Бук"

Викрадений СБУ терорист "ДНР" Володимир Цемах в скандальному зізнанні про ракетний комплекті "Бук", з якого збили лайнер МН-17, довів свою цінність як свідка у розслідуванні.

Як зазначив в Facebook журналіст Юрій Бутусов, СБУ спеціально викрала Цемаха оскільки раніше він сам про себе все розповів.

"Пояснюю по відео - по початку сюжету Цемах описує бій з колоною нашої 30-ї бригади під Сніжним 6-го серпня 2014 го на 43-му блок-посту. У цьому бою загинуло четверо воїнів 30-ї бригади, було знищено четверо терористів.

Потім Цемах говорить про "Боїнг" - його слова "я цього пацана витягав" відносяться до епізоду з телефонних переговорів в матеріалах слідства, де мова йде про російського військовослужбовця зі складу розрахунку "Бука", який відстав від машини, і його бойовики згодом виявили і доставили до місця укриття "Бука". Цю деталь знали тільки ті, хто займався "буком", а він розповів про це, судячи з запису, навесні 2015 го - сам запис викладена в червні 15-го", - зазначив Бутусов.

На думку журналіста, викрадення Цемаха "дійсно є найважливішою перемогою українських спецслужб, яка має величезне міжнародне значення".

"Операція пройшла дуже драматично, і не все було гладко. Але мета досягнута, і це дуже важлива мета. Вперше у міжнародного слідства реальний учасник операції по знищенню "Боїнга", який достовірно знає про участь російських військовослужбовців! Вже не просто голоси і відео - реальний терорист, причетність якого незаперечна, він знає про "Бук" деталі, про які не знали необізнані. Всі учасники цієї операції заслуговують найвищих державних нагород. Це увійде в історію", - вважає Бутусов.

Володимир Цемах миротворець

Як повідомляв OBOZREVATEL, доставлений до Києва Цемах був заарештований за рішенням суду. Підконтрольні терористам інформаційні ресурси повідомляли, що в кінці червня українські спецназівці затримали Цемаха в окупованому Сніжному (Донецької області), нібито оглушили його і вивезли з ОРДЛО під виглядом паралізованого пенсіонера.

Відзначається, що Цемах як екс-начальник ППО бойовиків може бути цінним свідком у справі про катастрофу літака Malaysia Airlines рейсу МН17, збитого зенітно-ракетним комплексом "Бук" 17 липня 2014 року в Донецькій області.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!