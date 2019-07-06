ГоловнаНовини
МоваЯзык
ГоловнаБлоги

/Розслідування

"Увійде в історію": розкритий важливий момент у зізнанні спійманого командира "ДНР" про "Бук"

34.2тЧитати матеріал російською

Викрадений СБУ терорист "ДНР" Володимир Цемах в скандальному зізнанні про ракетний комплекті "Бук", з якого збили лайнер МН-17, довів свою цінність як свідка у розслідуванні.

Як зазначив в Facebook журналіст Юрій Бутусов, СБУ спеціально викрала Цемаха оскільки раніше він сам про себе все розповів.

"Пояснюю по відео - по початку сюжету Цемах описує бій з колоною нашої 30-ї бригади під Сніжним 6-го серпня 2014 го на 43-му блок-посту. У цьому бою загинуло четверо воїнів 30-ї бригади, було знищено четверо терористів.

Новини
"Це політичне замовлення!" Звинувачений у корупції віце-прем'єр відповів СБУ

Потім Цемах говорить про "Боїнг" - його слова "я цього пацана витягав" відносяться до епізоду з телефонних переговорів в матеріалах слідства, де мова йде про російського військовослужбовця зі складу розрахунку "Бука", який відстав від машини, і його бойовики згодом виявили і доставили до місця укриття "Бука". Цю деталь знали тільки ті, хто займався "буком", а він розповів про це, судячи з запису, навесні 2015 го - сам запис викладена в червні 15-го", - зазначив Бутусов.

На думку журналіста, викрадення Цемаха "дійсно є найважливішою перемогою українських спецслужб, яка має величезне міжнародне значення".

"Операція пройшла дуже драматично, і не все було гладко. Але мета досягнута, і це дуже важлива мета. Вперше у міжнародного слідства реальний учасник операції по знищенню "Боїнга", який достовірно знає про участь російських військовослужбовців! Вже не просто голоси і відео - реальний терорист, причетність якого незаперечна, він знає про "Бук" деталі, про які не знали необізнані. Всі учасники цієї операції заслуговують найвищих державних нагород. Це увійде в історію", - вважає Бутусов.

Володимир Цемах

Володимир Цемах

миротворець

Як повідомляв OBOZREVATEL, доставлений до Києва Цемах був заарештований за рішенням суду. Підконтрольні терористам інформаційні ресурси повідомляли, що в кінці червня українські спецназівці затримали Цемаха в окупованому Сніжному (Донецької області), нібито оглушили його і вивезли з ОРДЛО під виглядом паралізованого пенсіонера.

Відзначається, що Цемах як екс-начальник ППО бойовиків може бути цінним свідком у справі про катастрофу літака Malaysia Airlines рейсу МН17, збитого зенітно-ракетним комплексом "Бук" 17 липня 2014 року в Донецькій області.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "На Донбасі збитий Boeing-777" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
На Донбасі збитий Boeing-777Війна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Особа
Юрій Бутусов
Місце
Україна
Теги
СБУДНР
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
22
37
Смішно
73
Цікаво
1
Сумно
7
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Долин Владимир
Долин Владимир
Он говорил не Бук, а УХЯ, буквы переставте.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Santi Amonito
Santi Amonito
Опять эти ватафаги будут бздеть на каждом шагу: "где даказательства?", - а они вот - на блюдечке с голубой каемочкой. Но им только ссать в их зенки и надо - остальное бесполезно, они к этому привыкли. Вот только когда эрэфийских преступников и гибридных тоже потянут на виселицу или поставят к стенке - вот это для них "доказательства". И в этом и остальных случаях так и будет: за вторжение в Украину, за оружие в руках, за войну с Украиной, за сбитые мирные самолеты.
Показати коментар повністю
Відповісти
5
10
Livesey David
Livesey David
А где там слово БУК звучит, если только в воспалённом воображении хвотоголовых.
Показати коментар повністю
Відповісти
10
2
Ешта Дядя
Ешта Дядя
Петрова Ольга, и все таки Ольга,вижу вы явно не в себе. Звоните с мобильного 103,и сразу просите,что бы 15 бригада приезжала.
Показати коментар повністю
Відповісти
4
1
Петрова Ольга
Петрова Ольга
Livesey David, а тебе хоть три рубля дадут за то что лизнул . или за щеку , чмо
Показати коментар повністю
Відповісти
1
7

Блоги / думки

ads pixel