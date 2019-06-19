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Увага розшук! В Одесі загадково зникла чергова малолітня дитина

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В Одесі при невстановлених обставинах пропав 8-річний Микола Перчик.

Про це повідомив інспектор відділу ювенальної превенції, капітан поліції Дмитро Ревун в Facebook в середу, 19 червня.

Дитина близько 16:00 перебувала на одному з пірсів пляжу "Ландерон", після чого зникла. Його місце знаходження залишається невідомим, правоохоронці почали розшук.

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"Прикмети: на вигляд 9-10 років, зріст 1,28 см, худорлявої статури, у світло-блакитній білизні з малюнком машинок", - сказано в орієнтуванні.

Увага розшук! В Одесі загадково зникла чергова малолітня дитина
Увага розшук! В Одесі загадково зникла чергова малолітня дитина

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Одеську область сколихнуло зникнення 11-річної Дарини Лук'яненко. Сотні людей взяли участь в пошуках дитини разом з правоохоронцями, але увечері 19 червня дівчинку знайшли мертвою. Також напередодні в Одесі зникла 13-річна Вікторія Городецька.

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Місце
УкраїнаОдеса
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