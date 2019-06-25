"Стало чистіше!" На Донбасі розгромили вогневі точки терористів. Відео

У районі Докучаєвська, що в зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі, один із підрозділів ЗСУ ліквідував 3 вогневі точки російсько-окупаційних військ.

Як повідомляє Dmitriy Müller на своїй Facebook-сторінці, в результаті успішної операції підрозділ за допомогою протитанкового ракетного комплексу вбив 10 терористів.

На Донбасі розгромили вогневі точки терористів atr.ua

За його словами, ще 13 бійців "Л/ДНР" отримали поранення.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилося відео тактичних навчань із бойовою стрільбою в зоні ООС на Донбасі.

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