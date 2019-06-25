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"Стало чистіше!" На Донбасі розгромили вогневі точки терористів. Відео

2.5тЧитати матеріал російською

У районі Докучаєвська, що в зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі, один із підрозділів ЗСУ ліквідував 3 вогневі точки російсько-окупаційних військ.

Як повідомляє Dmitriy Müller на своїй Facebook-сторінці, в результаті успішної операції підрозділ за допомогою протитанкового ракетного комплексу вбив 10 терористів.

На Донбасі розгромили вогневі точки терористів

На Донбасі розгромили вогневі точки терористів

atr.ua

Новини
На Донбасі трагічно загинув боєць ЗСУ: "Л/ДНР" нарвалися на жорстку відповідь

За його словами, ще 13 бійців "Л/ДНР" отримали поранення.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилося відео тактичних навчань із бойовою стрільбою в зоні ООС на Донбасі.

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Місце
Україна
Теги
ООСДонбасЗСУ
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DS Sergey
DS Sergey
Чё тут в видео можно увидеть, пристрелка по мишеням? Где движуха, ответка? Не видно движения техники, ни одного военного с ЛДНР! Я таких видео на полигоне могу столько наснять, кому вы втираете журнашлюхи?
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
DS Sergey, какой полигон? Что ты чешешь, ватное школото? Тебя туда на пушечный выстрел не пустят, неудачник. У тебя одна карма: срать комменты за хавку.
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Кокорин Виктор
Кокорин Виктор
Он что фейки Тымчука перенять хочет?
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ДЯЧОК СТЬОПА
ДЯЧОК СТЬОПА
Прекрасные новости .Новососсии- аминь .
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