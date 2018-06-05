"Усіх не повбиваєш!" Журналіст з "розстрільного списку" СБУ зробила заяву

Журналіст і блогер Олена Яхно, яка виявилася в "розстрільному списку", не боїться за своє життя.

Про це OBOZREVATEL заявила сама Олена. Вона підкреслила, що в середу, 6 червня, їй треба з'явитися в Службу безпеки України.

"Прикро, що тепер видали мій вік (сміється). Я сама щойно побачила цей список. Ніякого страху в мене немає. Та чесно кажучи, у мене поки не склалося чіткої думки з приводу цієї ситуації. Я розмовляла з Євгеном Кисельовим, він уже побував в СБУ і каже, що у них є вагомі докази, і що це не хіханьки хаханьки. Якраз на завтра мене викликали в СБУ, мабуть, з цього приводу. Але я не думаю, що мені доведеться ходити з охороною", - зазначила Яхно.

За її словами, є різні варіанти.

"Охоронці можуть ходити з тобою, оглядати твій під'їзд, ти можеш носити електронний пристрій, за допомогою якого легко викликати підмогу, якщо загрожує небезпека. Також є і різні люди в цьому списку. Є такі важковаговики, як Мостова, Ганапольський, Кисельов, якого Путін вважає особисто своїм ворогом. Їм дійсно потрібна охорона, тому що їх вбивство викличе великий резонанс в суспільстві. А я просто ненавиджу путінську Росію, таких в країні багато, всіх не повбиваєш", - говорить Яхно.

Як повідомляв OBOZREVATEL , про нібито вбивство Бабченко стало відомо вночі 29 травня. Повідомлялося, що в нього стріляли, після чого він "помер" в кареті "швидкої допомоги". Інформацію "підтвердили" в поліції, яка опублікувала "фоторобот" передбачуваного вбивці.

30 травня на брифінгу в Києві глава СБУ Василь Грицак повідомив, що все це було інсценуванням і мова йде про спецоперацію СБУ по затриманню замовника вбивства журналіста.

Після цього генпрокурор Юрій Луценко заявив, що крім замаху на Бабченко в Києві, злочинні угруповання планували вбивства ще 47 осіб.