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Усі живі! ЗСУ повідомили про новий успіх на Донбасі

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На Донбасі в неділю, 14 липня, озброєні формування Російської Федерації 19 разів порушили режим припинення вогню. Із них 6 разів – із застосуванням забороненої Мінськими домовленостями зброї – мінометів калібру 120 і 82 мм.

Також противник відкривав вогонь по наших захисниках із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, повідомляє пресцентр ООС.

У результаті ворожих обстрілів втрати із нашого боку не зафіксовані, водночас двоє окупантів отримали поранення.

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ООС на Донбасі

ООС на Донбасі

112.ua

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 14 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил біля Широкиного, Новотроїцького, Богданівки, Красногорівки, Мар'їнки, Водяного, Лебединського, Павлополя.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 5 разів: біля Кримського, Зайцевого, Новолуганського, Попасної.

З початку цієї доби, 15 липня, ворог п'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил.

ЗСУ повідомили про успіх на Донбасі

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі пройшли жорсткі бої, окупанти 15 разів відкривали вогонь, у результаті чого були поранені двоє українських військовослужбовців.

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Теми
Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Народная милиция провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) предотвратила попытку проникновения в республику украинской диверсионной группы (ДРГ). Об этом сегодня заявили в Управлении Народной милиции. «Умелыми действиями наших военнослужащих была обнаружена ДРГ противника», — цитирует заявление Донецкое агентство новостей (ДАН). В управлении сообщили, что диверсантам пришлось бежать, оставив раненого украинского военного. Впоследствии силы ДНР эвакуировали раненого. Несмотря на то, что врачи оказали ему медицинскую помощь, его не удалось спасти. В заявлении отмечается, что солдат умер от полученного ранения, его тело находится в морге.
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Konovalov Valeriy
Konovalov Valeriy
успех, это когда убиты граждане Украины проживающие с той стороны фронта?
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Хряк Шоколадный
Хряк Шоколадный
В заголовке "Успех"! В статье перечисляются "обстрелы" армии ЛДНР. Наверняка, как всегда, "обстрелы" фейковые. Но вопрос не в этом. Где "успех"? Автор заметки банально забыл придумать? Уволить срочно! Люстрировать!
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