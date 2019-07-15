Усі живі! ЗСУ повідомили про новий успіх на Донбасі

На Донбасі в неділю, 14 липня, озброєні формування Російської Федерації 19 разів порушили режим припинення вогню. Із них 6 разів – із застосуванням забороненої Мінськими домовленостями зброї – мінометів калібру 120 і 82 мм.

Також противник відкривав вогонь по наших захисниках із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, повідомляє пресцентр ООС.

У результаті ворожих обстрілів втрати із нашого боку не зафіксовані, водночас двоє окупантів отримали поранення.

ООС на Донбасі 112.ua

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 14 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил біля Широкиного, Новотроїцького, Богданівки, Красногорівки, Мар'їнки, Водяного, Лебединського, Павлополя.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 5 разів: біля Кримського, Зайцевого, Новолуганського, Попасної.

З початку цієї доби, 15 липня, ворог п'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі пройшли жорсткі бої, окупанти 15 разів відкривали вогонь, у результаті чого були поранені двоє українських військовослужбовців.

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