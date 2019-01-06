Усе під контролем: ЗСУ повідомили хороші новини з Донбасу

У суботу, 5 січня, терористи на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських військових немає.

За даними розвідки, один бойовик був знищений і один поранений, повідомляє прес-центр ООС. Опорні пункти українських військ були обстріляні з гранатометів різних систем і стрілецької зброї у районі міста Авдіївка на донецькому напрямку і поблизу селищ Павлопіль, Лебединське, Водяне на маріупольському напрямку.

"У відповідь на провокації супротивника підрозділи Об'єднаних сил застосовували вогневі засоби", – сказано в повідомленні.

ЗСУ на Донбасі АиФ-Україна

Відзначається, що українські військові продовжують надійно контролювати супротивника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умови повного припинення вогню.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у мережі був опублікований повний список бійців ЗСУ, загиблих на Донбасі у 2018 році.