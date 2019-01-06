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Усе під контролем: ЗСУ повідомили хороші новини з Донбасу

6.6тЧитати матеріал російською

У суботу, 5 січня, терористи на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських військових немає.

За даними розвідки, один бойовик був знищений і один поранений, повідомляє прес-центр ООС. Опорні пункти українських військ були обстріляні з гранатометів різних систем і стрілецької зброї у районі міста Авдіївка на донецькому напрямку і поблизу селищ Павлопіль, Лебединське, Водяне на маріупольському напрямку.

"У відповідь на провокації супротивника підрозділи Об'єднаних сил застосовували вогневі засоби", – сказано в повідомленні.

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ЗСУ на Донбасі

ЗСУ на Донбасі

АиФ-Україна

Відзначається, що українські військові продовжують надійно контролювати супротивника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умови повного припинення вогню.

Війна за незалежність: ЗСУ повідомили хороші новини з Донбасу

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у мережі був опублікований повний список бійців ЗСУ, загиблих на Донбасі у 2018 році.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктНовини Донецька і Донецької областіНовини Луганська і Луганської області
Місце
Україна
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Пигин Макс
Пигин Макс
В украинском городе Мариуполе произошёл взрыв в одной из квартир в многоэтажном доме, есть погибшие. По предварительным данным, в квартире на третьем этаже взорвалась граната. Два потерьнета отправились в АД!!!
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Вот поэтому вас сегодня в мире...даже американцы теперь считают...последними дебилами)))))))))))))))))))))))))))))))
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Стефан Мазепыч Бандершвайн
Стефан Мазепыч Бандершвайн
Хорошая новость лишь в том что процесс уничтожения Украины продожается))))
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