Головна Новини
1 лютого • оновлено в 13:57
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Уродженець Росії і слід "ЛНР": поліція розкрила гучні подробиці по вбивству Окуєвої

2.5т
Читати матеріал російською

Підозрюваний в організації злочинної групи, яка здійснила вбивства добровольця АТО Аміни Окуєвої і ще двох осіб, незаконно отримав громадянство України.

Як повідомила поліція, було встановлено, що уродженець Росії також дав поштовх замовних вбивств директора ДП "Капарол Україна" і директора управління реклами КП "Київський метрополітен".

Вбивство Аміни Окуевой, ілюстрація

Вбивство Аміни Окуевой, ілюстрація

"Чоловік мав паспорт громадянина України, а в подальшому отримав паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Оперативники поліції Київщини детально дослідили процедуру отримання громадянства.

Поліцейські встановили, що чоловік отримав паспорт на підставі довідки "про реєстрацію особи громадянином України", виданої у березні 2014 року УДМС України в Луганській області. Населений пункт менше ніж через місяць був захоплений бойовиками так званої "ЛНР". Вказана довідка не відповідає нормам чинного законодавства та має ознаки підробки", – сказано в повідомленні.

Слідчим управлінням поліції Київської області розпочато кримінальне провадження ч. 4 ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. Українські паспорти затриманого вже визнали недійсними.

Новини
"За неї давали $500 тисяч": мама Окуєвої розповіла про трагічну смерть доньки
Поліція зловила підозрюваних у справі Окуевой

Поліція зловила підозрюваних у справі Окуевой

npu.gov.ua

Поліція зловила підозрюваних у справі Окуевой

Поліція зловила підозрюваних у справі Окуевой

npu.gov.ua

Поліція зловила підозрюваних у справі Окуевой

Поліція зловила підозрюваних у справі Окуевой

npu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Вбивство Аміни Окуєвої" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Кирило Лютий
Тема
Вбивство Аміни Окуєвої
Особа
Аміна Окуєва
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
10
Смішно
10
Цікаво
4
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги