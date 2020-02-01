Підозрюваний в організації злочинної групи, яка здійснила вбивства добровольця АТО Аміни Окуєвої і ще двох осіб, незаконно отримав громадянство України.

Як повідомила поліція, було встановлено, що уродженець Росії також дав поштовх замовних вбивств директора ДП "Капарол Україна" і директора управління реклами КП "Київський метрополітен".

Вбивство Аміни Окуевой, ілюстрація

"Чоловік мав паспорт громадянина України, а в подальшому отримав паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Оперативники поліції Київщини детально дослідили процедуру отримання громадянства.

Поліцейські встановили, що чоловік отримав паспорт на підставі довідки "про реєстрацію особи громадянином України", виданої у березні 2014 року УДМС України в Луганській області. Населений пункт менше ніж через місяць був захоплений бойовиками так званої "ЛНР". Вказана довідка не відповідає нормам чинного законодавства та має ознаки підробки", – сказано в повідомленні.

Слідчим управлінням поліції Київської області розпочато кримінальне провадження ч. 4 ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. Українські паспорти затриманого вже визнали недійсними.

Поліція зловила підозрюваних у справі Окуевой npu.gov.ua

Поліція зловила підозрюваних у справі Окуевой npu.gov.ua

Поліція зловила підозрюваних у справі Окуевой npu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

30 жовтня 2017 року під Києвом кілер розстріляв із засідки автомобіль, в якому були добровольці АТО Адам Осмаєв і Аміна Окуєва. В результаті замаху Окуєва загинула.

Національна поліція України 12 січня 2020 року заявила про затримання групи кілерів, яких підозрюють у скоєнні цього злочину.

Журналісти з'ясували особу одного із затриманих. Ним виявився бізнесмен із Києва Ігор Редькін, який є фігурантом ще двох справ про вбивства.

Ще один затриманий Андрій Кравченко також раніше фігурував у кримінальній справі про вбивство.

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