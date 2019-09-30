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30 вересня • оновлено в 19:17
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/ Розслідування

"Урізали пайку! Надія на лохів!" У фанатів "Новоросії" виникла нова проблема

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Прихильники терористів на Донбасі просять через соцмережі допомогти їм для підтримки сепаратистських груп і поширення пропагандистської інформації.

Про це у Twitter повідомив український журналіст Денис Казанський, який опублікував "відозву до народу" із забороненої в Україні соцмережі "Вконтакте".

"Відозва до народу. Врятуємо "Новоросію"! Пропагандонам урізали пайку. Вся надія тільки на лохів. Хмари згущуються, шкіряться вороги. Розтрощи Америку, перерахуй 50 рублів!" – написав він.

Новини
"Всі кричать: "Рятуйте, бл*!" Казанський показав, що санкції зробили з Росією

Зазначимо, що у повідомленні сепаратистів зазначено, що вони не мають "спонсорів ні з боку держави, ні з боку будь-яких інших сил".

"Вся надія тільки на вас! Якщо хоча б деякі з вас скинуться по 50 рублів (ціна пакета молока або хлібини), то це буквально врятує нас і нашу справу! Краплі наповнюють море! З миру по копійці – спільній справі спасіння! Будь ласка, підтримайте наш колектив! Не дайте йому впасти! Хмари згустилися, вороги вишкірили свої ікла, торговці людськими душами потирають руки в передчутті бенкету зради і брехні! " – писали прихильники терористів.

"Урізали пайку! Надія на лохів!" У фанатів "Новоросії" виникла нова проблема

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Денис Казанський повідомив, що в так званій Донецької Народній Республіці виникла гостра проблема з фахівцями.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Денис Казанський
Місце
Україна
Теги
Новини Новоросії соцмережі
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
"...цена пакета молока или буханки хлеба..." () Зачем такое вранье писать? Пакет молока примерно на 8-15 рос руб меньше стоит, а вот на 50 рос руб можно купить 2-3 буханки хлеба. По курсу на сейчас это примерно 20 грн. И вообще как он вошёл в этот Контакт, если все блокировно?
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
От же пистополы из страны селюков ...
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
руденко евгений, Враньё.
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руденко евгений
руденко евгений
Григорьев Григорий, это не правда?
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