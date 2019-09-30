"Урізали пайку! Надія на лохів!" У фанатів "Новоросії" виникла нова проблема

Прихильники терористів на Донбасі просять через соцмережі допомогти їм для підтримки сепаратистських груп і поширення пропагандистської інформації.

Про це у Twitter повідомив український журналіст Денис Казанський, який опублікував "відозву до народу" із забороненої в Україні соцмережі "Вконтакте".

"Відозва до народу. Врятуємо "Новоросію"! Пропагандонам урізали пайку. Вся надія тільки на лохів. Хмари згущуються, шкіряться вороги. Розтрощи Америку, перерахуй 50 рублів!" – написав він.

Зазначимо, що у повідомленні сепаратистів зазначено, що вони не мають "спонсорів ні з боку держави, ні з боку будь-яких інших сил".

"Вся надія тільки на вас! Якщо хоча б деякі з вас скинуться по 50 рублів (ціна пакета молока або хлібини), то це буквально врятує нас і нашу справу! Краплі наповнюють море! З миру по копійці – спільній справі спасіння! Будь ласка, підтримайте наш колектив! Не дайте йому впасти! Хмари згустилися, вороги вишкірили свої ікла, торговці людськими душами потирають руки в передчутті бенкету зради і брехні! " – писали прихильники терористів.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Денис Казанський повідомив, що в так званій Донецької Народній Республіці виникла гостра проблема з фахівцями.

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