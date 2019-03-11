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Упала в кому: в Тернополі 13-річна дівчинка на авто влаштувала ДТП

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У Тернополі 13-річна дитина, будучи за кермом, влаштувала ДТП. У результаті сама дівчинка впала в кому.

Так, вона на авто Subaru зіткнулася з Volkswagen Passat, повідомляє "20 хвилин" з посиланням на обласне управління патрульної поліції.

ДТП сталася на вулиці Бережанській увечері 9 березня. Дівчинка, яка була за кермом, виявилася мешканкою села Почапинці. Її госпіталізували.

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Фото з місця ДТП

Фото з місця ДТП

У центрі екстреної медичної допомоги повідомили, що неповнолітня була доставлена в дитячу лікарню з діагнозом "кома неясного генезу".

Чому дитина керував автомобілем і де її батьки, встановлює поліція.

Як повідомляв OBOZREVATEL, заступник міністра інфраструктури України з питань європейської інтеграції Віктор Довгань потрапив в аварію на дорозі Н09 Мукачево - Львів.

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Місце
УкраїнаТернопіль
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