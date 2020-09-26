Університет Кожедуба опублікував список жертв Ан-26 з роками народження і посадами

Харківський університет Повітряних сил імені Кожедуба опублікував детальний список загиблих в авіакатастрофі Ан-26 в Чуугеве.

Увечері в суботу, 26 вересня, на сторінці навчального закладу в Facebook крім імен членів екіпажу були також вказані їх роки народження і посади.

В авіакатастрофі загинули 26 осіб:

майор Кишеня Богдан Вячеславович, 10.02.1990 р.н.,

капітан Остапенко Олексій Георгійович, 15.11.1991 р.н.,

капітан Добреля Дмитро Денисович, 13.11.1991 р.н.,

старший лейтенант Мсуя Ашраф Азізович, 08.08.1991 р.н.,

старший лейтенант Козаченко Олег Михайлович, 11.07.1980 р.н.,

прапорщик Іванов Євгеній Сергійович, 20.08.1978 р.н.,

прапорщик Широчук Олег Миколайович, 10.11.1979 р.н.,

молодший сержант Андрущенко Дмитро Романович, 08.09.2000 р.н.,

солдат Бойко Олександр Анатолійович, 14.12.2000 р.н.,

солдат Булій Ростислав Володимирович, 03.08.1998 р.н.,

солдат військової служби за контрактом Вільховий Віталій Богданович, 27.06.2000 р.н.,

солдат Донець Дмитро Євгенійович, 16.07.2001 р.н.,

солдат Зибюк Костянтин Олегович, 15.07.2001 р.н.,

солдат Клевець Олександр Олександрович, 23.05.2001 р.н.,

солдат Матвійчук Богдан Миколайович, 23.04.2001 р.н.,

сержант військової служби за контрактом Микитченко Микола Анатолійович, 22.01.1998 р.н.,

солдат військової служби за контрактом Скочков Олександр Ігорович, 05.04.2000 р.н.,

солдат військової служби за контрактом Шеремет Руслан Едуардович, 26.10.1997 р.н.,

старший солдат військової служби за контрактом Скоробагатько Євген Іванович, 27.11.1993 р.н.,

солдат Дудла Артем Михайлович, 06.02.1999 р.н.,

солдат військової служби за контрактом Померанцев Андрій Андрійович, 12.12.1994 р.н.,

солдат Роспотнюк Андрій Юрійович, 15.08.1999 р.н.,

солдат Студінський Дмитро Віталійович, 15.11.1999 р.н.,

солдат Хом'ячук Максим Володимирович, 19.02.1999 р.н.,

старший сержант Корчовський Роман Олександрович, 15.05.1999 р.н.,

солдат Олабін Володимир Вадимович, 09.11.1999 р.н.

Єдиним вцілілим у катастрофі виявився курсант В'ячеслав Золочевський. Він знаходиться в лікарні Харкова в стані середнього ступеня тяжкості. Президент Володимир Зеленський відвідав Золочівського та зазначив, що сьогодні курсант фактично святкує другий день народження.

Він розповів, що курсант намагався рятувати свого товариша, який горів: "Йому вдалося дати ще один шанс іншому курсанту, який проте, на жаль, помер від опіків сьогодні вранці".

Як писав OBOZREVATEL, трагедія під Харковом сталася ввечері 25 вересня, на борту повітряного судна перебувало 27 осіб. У літаку були курсанти Харківського університету Повітряних сил імені Кожедуба, це був навчальний політ. Перед катастрофою пілот встиг заявити про несправності двигуна.

За словами журналіста Юрія Бутусова, літак ЗСУ оглядали після кожної посадки, а погодні умови польоту були ідеальними.