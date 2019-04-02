|Розслідування
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
Кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Унікальне озеро під загрозою: Крим спіткало нове екологічне лихо

2.2тЧитати матеріал російською

В анексованому Криму жителі забили тривогу через масове забруднення лікувального грязьового озера в місті Саки.

Підтверджуючі фото розмістила на своїй сторінці в Facebook кримчанка Ольга Фіногентова. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"При потуранні Сакської ГГРЕС, в чиї обов'язки входить моніторинг стану озера, на очах у місцевих жителів скоюється злочин", – написала вона.

Новини
"Ця зараза вразила Крим!" Названа нова небезпека на окупованому півострові
Унікальне озеро під загрозою: Крим спіткало нове екологічне лихо

facebook.com/olga.fooooooooo

Унікальне озеро під загрозою: Крим спіткало нове екологічне лихо

facebook.com/olga.fooooooooo

Унікальне озеро під загрозою: Крим спіткало нове екологічне лихо

facebook.com/olga.fooooooooo

Унікальне озеро під загрозою: Крим спіткало нове екологічне лихо

facebook.com/olga.fooooooooo

За словами жінки, будівельне та інше сміття з вул. Курортної вивозять самоскидом і залишають у зоні санітарної охорони, прямо біля води унікального грязьового озера. Як видно на знятих нею кадрах, навколо водойми посилено працює техніка.

У жалюгідному стані, за розповідями місцевих жителів, і сам санаторій "Саки". На опублікованих кадрах видно, що від будівлі залишилися одні руїни. Крім того, на його території були викорчувані дерева, які насилу приживаються на засолених грунтах.

Унікальне озеро під загрозою: Крим спіткало нове екологічне лихо

facebook.com/olga.fooooooooo

Унікальне озеро під загрозою: Крим спіткало нове екологічне лихо

facebook.com/olga.fooooooooo

Унікальне озеро під загрозою: Крим спіткало нове екологічне лихо

facebook.com/olga.fooooooooo

Унікальне озеро під загрозою: Крим спіткало нове екологічне лихо

facebook.com/olga.fooooooooo

Унікальне озеро під загрозою: Крим спіткало нове екологічне лихо

facebook.com/olga.fooooooooo

Примітно, що через кілька днів після заяви відповідальних осіб про нібито ліквідацію звалища біля озера, кримчанка знову опублікувала фото, на яких можна помітити все ті ж будівельні відходи.

Унікальне озеро під загрозою: Крим спіткало нове екологічне лихо

facebook.com/olga.fooooooooo

Унікальне озеро під загрозою: Крим спіткало нове екологічне лихо

facebook.com/olga.fooooooooo

Унікальне озеро під загрозою: Крим спіткало нове екологічне лихо

facebook.com/olga.fooooooooo

Унікальне озеро під загрозою: Крим спіткало нове екологічне лихо
Унікальне озеро під загрозою: Крим спіткало нове екологічне лихо

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на дамбі Нижньо-Чурбашського водосховища було виявлено незаконний видобуток піску в місці захоронення токсичних відходів.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
3
Смішно
0
Цікаво
11
Сумно
2
Треш
Опублікувати коментар
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Яворский Сергей
Яворский Сергей
Учите понятие аннексии, невежи.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки