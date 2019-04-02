Унікальне озеро під загрозою: Крим спіткало нове екологічне лихо

В анексованому Криму жителі забили тривогу через масове забруднення лікувального грязьового озера в місті Саки.

Підтверджуючі фото розмістила на своїй сторінці в Facebook кримчанка Ольга Фіногентова. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"При потуранні Сакської ГГРЕС, в чиї обов'язки входить моніторинг стану озера, на очах у місцевих жителів скоюється злочин", – написала вона.

facebook.com/olga.fooooooooo

facebook.com/olga.fooooooooo

facebook.com/olga.fooooooooo

facebook.com/olga.fooooooooo

За словами жінки, будівельне та інше сміття з вул. Курортної вивозять самоскидом і залишають у зоні санітарної охорони, прямо біля води унікального грязьового озера. Як видно на знятих нею кадрах, навколо водойми посилено працює техніка.

У жалюгідному стані, за розповідями місцевих жителів, і сам санаторій "Саки". На опублікованих кадрах видно, що від будівлі залишилися одні руїни. Крім того, на його території були викорчувані дерева, які насилу приживаються на засолених грунтах.

facebook.com/olga.fooooooooo

facebook.com/olga.fooooooooo

facebook.com/olga.fooooooooo

facebook.com/olga.fooooooooo

facebook.com/olga.fooooooooo

Примітно, що через кілька днів після заяви відповідальних осіб про нібито ліквідацію звалища біля озера, кримчанка знову опублікувала фото, на яких можна помітити все ті ж будівельні відходи.

facebook.com/olga.fooooooooo

facebook.com/olga.fooooooooo

facebook.com/olga.fooooooooo

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на дамбі Нижньо-Чурбашського водосховища було виявлено незаконний видобуток піску в місці захоронення токсичних відходів.

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