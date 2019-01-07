Умови погіршилися: з'явилися тривожні новини з Донбасу

У понеділок, 7 січня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі один український військовослужбовець отримав поранення.

Як повідомляється в Facebook на сторінці прес-центру штабу ООС, у день Різдва станом на 18:00 терористи 4 рази порушили режим припинення вогню.

"Опорні пункти наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу хутора Вільний на Луганському напрямку, в районі селища Луганське на Світлодарському напрямку, селища Березове на Донецькому напрямку та поблизу населеного пункту Павлопіль, що на Маріупольському напрямку", — сказано в повідомленні.

В ООС зазначили, що в зоні бойових дій істотно погіршилися погодні умови, але бійці ЗСУ продовжують контролювати дії окупантів, дотримуючись умов припинення вогню.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі був опублікований повний список бійців ЗСУ, загиблих на Донбасі в 2018 році.