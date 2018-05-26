"Умисне вбивство": Стерненко спрогнозував рішення суду

Колишній лідер одеської організації "Правого сектору", активіст Сергій Стерненко розповів подробиці свого поранення і хід кримінального провадження за даним фактом.

"Менш ніж за 4 місяці на мене вчинили три замахи. Після перших двох я звертався до поліції, просив вжити заходів безпеки. В перший раз мені відмовили, зазначивши, що не вбачають загрози життю та здоров‘ю. На друге клопотання мені не відповіли", - написав він у своєму Facebook.

Активіст розповів, що йому зробили складну операцію на лівій руці, зашивали артерію, вену і сухожилля. Також у нього є ушкодження голови.

Стерненко зазначив, що йому нічого невідомо про затримання підозрюваного, про яке говорять представники поліції. А за фактом нападу 24 травня відкрито три кримінальні провадження.

"Це "замах на вбивство", і тут я потерпілий. Ще "умисне заподіяння ушкодження середньої тяжкості" та "умисне вбивство", і в останньому я вже виступаю в ролі потенційного підозрюваного. Тобто, найімовірніше, мене закриють до СІЗО", - прогнозує він.

Стерненко підкреслив, що його оборонні дії були вчинені безпосередньо в момент нападу, а не після нього. За одним нападником він побіг, не знаючи, що той поранений і "щойно побачив його тілесні ушкодження — викликав "швидку".

Активіст також упевнений, що напади не припиняться доти, доки злочинці будуть на свободі.

"При прямій загрозі моєму життю я обрав єдиний прийнятний варіант — не помирати. І це, мабуть, найбільша моя "провина". На місці покійного повинен був опинитись я. Перед хейтерами вибачаюсь, що не помер", - додав він.

Стерненко також попросив про правову допомогу і закликав народних депутатів звернути увагу на цю ситуацію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, двоє чоловіків напали на Стерненка пізно ввечері 24 травня. Він оборонявся і завдав одному з них удар ножем в живіт. В результаті, чоловік помер. Поліція затримала другого підозрюваного.

Журналіст і волонтер Родіон Шовкошитний розповів, хто може стояти за нападом на Стерненка.