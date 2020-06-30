Ексміністр фінансів Ігор Уманський хоче у вересні зайняти пост прем'єр-міністра, а підтримуюча його група митників, частина яких фігурувала в корупційних скандалах, має намір реформувати Державну митну службу. Про це йшла мова на неформальній зустрічі, про яку OBOZREVATEL стало відомо з власних джерел.

За даними нашого джерела, в цій зустрічі брали участь, зокрема, ексміністр фінансів Ігор Уманський і його радник Анатолій Макаренко, в 2015 році звільнений з ДМС після розслідування скарг представників бізнесу на корупцію і побори на митниці. Крім того, на ній був помічений ексзаступник директора Департаменту адміністрування митних платежів ДМС Михайло Гайшун, директор цього ж департаменту Олексій Лишенко, ексначальник Київської митниці Юрій Дворак, Ігор Рєзнік з департаменту боротьби з митними правопорушеннями в центральному апараті ДМС і один з колишніх помічників Азарова.

Як нам стало відомо від свідка цієї зустрічі, що побажав зберегти анонімність, під час зустрічі її учасники обговорювали план дій на найближче майбутнє.

Згідно з цим планом, найближчим часом митницю чекають певні кадрові перестановки. Так, планується, що Ігор Рєзнік змінить токсичного для Макаренка керівника Київської митниці Антона Борисенко. Місце нинішнього в.о. голови Державної митної служби Ігоря Муратова тимчасово займе його заступник Андрій Павловський, якого вважають людиною нинішнього міністра фінансів Марченко і який пов'язаний також з Уманським.

А у вересні, відповідно до планів учасників зустрічі, Уманський стане прем'єр-міністром, а Резник очолить ДМС.

Крім того, в якості "резюме" зустрічі її учасники, які, схоже, не сумніваються в успішній реалізації своїх планів, розробили "Пропозиції щодо реформування митниці". Цей документ опинився у розпорядженні OBOZREVATEL.

Уманський мітить у прем'єри, а ексмитники хочуть реформувати ДМС, - джерело

Уманський мітить у прем'єри, а ексмитники хочуть реформувати ДМС, - джерело

Уманський мітить у прем'єри, а ексмитники хочуть реформувати ДМС, - джерело

Уманський мітить у прем'єри, а ексмитники хочуть реформувати ДМС, - джерело

Уманський мітить у прем'єри, а ексмитники хочуть реформувати ДМС, - джерело

Уманський мітить у прем'єри, а ексмитники хочуть реформувати ДМС, - джерело

Уманський мітить у прем'єри, а ексмитники хочуть реформувати ДМС, - джерело

Повний текст розслідування читайте тут.