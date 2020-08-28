Україна закрилася від іноземців: чому був такий поспіх і до чого тут хасиди

Україна закрила в'їзд для іноземців під приводом боротьби з коронавірусом. Однак наші джерела в уряді стверджують, що головна причина заборони – спроби не допустити паломництва хасидів, десятки тисяч яких щороку з'їжджаються до Умані для святкування іудейського нового року.

Ба більше, Кабмін так поспішав, що переніс дату початку заборони й нову озвучив за 5 годин до її настання. Про передумови, справжні причини й можливі наслідки того, що Україна закриває кордони для частини іноземців – читайте на OBOZREVATEL.

Чому поспішали закрити кордони для іноземців

Рішення обмежити в'їзд в Україну Кабінет міністрів ухвалив 26 серпня. Під приводом боротьби з коронавірусом чиновники ввели заборону на період із 29 серпня по 28 вересня.

Однак уже ввечері 27 серпня уряд знову екстрено зібрався – нібито через бурхливу реакцію суспільства на ухвалені обмеження. Члени Кабміну дещо змінили формулювання рішення, уточнивши перелік людей, яких воно не зачепить, а також перенесли початок дії обмежень на добу раніше, 28 серпня.

Чим же пояснюється така терміновість і що змусило чиновників змінити дату початку дії заборони за 5 годин до її настання? Чим викликаний поспіх, який зірвав плани людей, що збиралися прибути в Україну до настання заборони – і купили на 28 число квитки?

Наші джерела в Кабміні повідомляють, що вся справа в спробі не допустити традиційного щорічного паломництва хасидів до Умані на святкування іудейського нового року Рош га-Шана. Цього року це свято припадає на 18-20 вересня.

Як нам стало відомо з власних джерел, поспіх і раптове перенесення обумовлені тим, що хасиди вже почали прибувати в Україну. Їх зі скандалами затримували в аеропортах ще до обмеження в'їзду, тому влада повинна була узаконити такі дії.

Ще 26 серпня, в день ухвалення першої версії заборони, коли обмеження ще не набули чинності, в аеропорту "Бориспіль" затримали понад 116 громадян Ізраїлю. Новоприбулих, за повідомленнями деяких ЗМІ, протягом декількох годин допитували, 12 з них депортували назад на батьківщину, а іншим дозволили в'їхати в Україну.

Кілька груп хасидів, які прямували до Умані, за повідомленням Міжнародного благодійного фонду імені Ребе Нахмана, правоохоронці блокували в аеропортах Києва, Одеси, Запоріжжя. 27 серпня співробітники фонду повідомляли про те, що понад 70 осіб, зокрема й діти, тільки в Києві змушені спати прямо на підлозі й не мають ні їжі, ні води. Згідно з повідомленням пресслужби фонду, частина затриманих збирається звертатися зі скаргами до Європейського суду з прав людини.

Що передувало ухваленню скандального рішення

Деякий час назад із проханням не допустити паломництва хасидів в Україну до президента Володимира Зеленського звернувся прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, аргументуючи своє прохання все тієї ж загрозливою ситуацією з коронавірусом.

Із таким же проханням звернувся й голова ізраїльського "коронавірусного центру", професор Роні Гамза, який закликав президента України заборонити паломництво хасидів до Умані на Рош га-Шана.

Проти паломництва хасидів збунтувалися і в самому місті. Мер Умані Олександр Цебрій пригрозив, що в разі масового приїзду хасидів на святкування Рош га-Шана просто заблокує в'їзди в місто. Він навіть пікетував Офіс президента, домагаючись зустрічі з главою держави, щоб пояснити: візит 10-20 тисяч хасидів (попередньо, саме стільки паломників очікувалося цього року) може звести нанівець усі попередні зусилля з протидії коронавірусу.

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у коментарі OBOZREVATEL пояснив, що рішення ввести обмеження на в'їзд для іноземців було непростим, його розглядали з кількома міністерствами. Вони, зокрема, переживали про правопорушення корупційного характеру. "Тому було вирішено прискорити цей процес і швидше запустити карантин", – зазначив Немчінов.

Перші наслідки

Із самого ранку 28 серпня в інтернет-мережі з'явилося відео жорстких зіткнень між жителями міста Умані та хасидами-паломниками, які вже почали прибувати в Україну на святкування іудейського нового року. Відео сутичок виклав на своїй сторінці депутат Уманської районної ради від ВО "Свобода" Сергій Алексєєв.

За словами депутата, конфлікт спалахнув через спроби уманців не пустити "гостей" у місто. Згодом було озвучено ще одну версію: нібито бійка виникла через побутовий конфлікт.

Однак градус напруги буде тільки наростати. Адже цього року Україна твердо вирішила не дозволити хасидам здійснити паломництво.

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