"Улюблена забава – ставити на розстріл": поплічниця "ДНР" видала фейк про "звірства" СБУ

Поплічниця терористів "ДНР" Ольга Заскалько видала фейк про те, що нібито піддавалася "тортурам" СБУ в українських в'язницях, де опинилася за допомогу окупантам.

Відео з її неадекватною розповіддю опублікувало одне зі ЗМІ, підконтрольних бойовикам (щоб подивитися ролик, доскрольте сторінку до кінця).

"Була затримана невідомими особами в масках без розпізнавальних знаків після виходу з дому. Відвезли в Артемівськ, нині Бахмут. Перед цим завозили на якийсь підвал. Ставили на розстріл, щоб у спину стріляти. А я не ставала, вони мене шарпали, вдарили прикладом, пошкодили мені спину. У них це улюблена забава – на розстріл ставити", – почала ділитися дикими домислами прихильниця сепаратистів.

За словами Заскалько, після "знущань" її нібито доставили у в'язницю Маріуполя, де вона виявилася єдиною жінкою. Там, згідно з легендою посіпаки терористів, били тільки чоловіків, а на неї чинили психологічний пресинг, погрожуючи рідним.

"Дали мені вісім років, але застосували статтю меншу, в результаті дали п'ять років. Була я в багатьох в'язницях – Маріуполь, Запоріжжя, Вільнянськ. Ставлення огидне до людей. Якщо тобі стало погано після восьмої години вечора – до тебе ніхто не прийде, навіть якщо ти впадеш і втратиш свідомість. Приїжджаєш з етапу, тебе роздягають наголо на камеру і змушують присідати. Люди отримують задоволення від приниження людини", – скаржиться на камеру пропагандистам Заскалько.

Ольга Заскалько Скріншот відео

За її словами, на свободі вона опинилася в рамках обміну полоненими за сприяння Червоного хреста і ООН. Також, підігруючи кремлівській пропаганді, поплічниця "ДНР" поскаржилася на "безчинства" націоналістів в Україні.

"Я люблю українську мову, українські пенсії, у нас були непогані звичаї українські. Але все спаплюжено ідеєю націоналізму. Все спаплюжено! Вони ж настільки наплювали в душу нашим людям, що багато хто реагує негативно", – каже прихильниця окупантів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терористи "ДНР" також видали черговий неадекватний фейк про нібито "звірства", які ЗСУ вчиняли з окупантами. Так, терорист батальйону "Оплот" Едуард Яшенков придумав жахачку про те, як українські воїни нібито забивали прикладами насмерть полонених ворогів і знімали шкіру з облич трупів.

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