Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Розслідування

"Улюблена забава – ставити на розстріл": поплічниця "ДНР" видала фейк про "звірства" СБУ

610 Читати матеріал російською

Поплічниця терористів "ДНР" Ольга Заскалько видала фейк про те, що нібито піддавалася "тортурам" СБУ в українських в'язницях, де опинилася за допомогу окупантам.

Відео з її неадекватною розповіддю опублікувало одне зі ЗМІ, підконтрольних бойовикам (щоб подивитися ролик, доскрольте сторінку до кінця).

"Була затримана невідомими особами в масках без розпізнавальних знаків після виходу з дому. Відвезли в Артемівськ, нині Бахмут. Перед цим завозили на якийсь підвал. Ставили на розстріл, щоб у спину стріляти. А я не ставала, вони мене шарпали, вдарили прикладом, пошкодили мені спину. У них це улюблена забава – на розстріл ставити", – почала ділитися дикими домислами прихильниця сепаратистів.

За словами Заскалько, після "знущань" її нібито доставили у в'язницю Маріуполя, де вона виявилася єдиною жінкою. Там, згідно з легендою посіпаки терористів, били тільки чоловіків, а на неї чинили психологічний пресинг, погрожуючи рідним.

Новини
"Плакала і хрестилася": улюблені кияни Борисової раптово стали "нацистами"

"Дали мені вісім років, але застосували статтю меншу, в результаті дали п'ять років. Була я в багатьох в'язницях – Маріуполь, Запоріжжя, Вільнянськ. Ставлення огидне до людей. Якщо тобі стало погано після восьмої години вечора – до тебе ніхто не прийде, навіть якщо ти впадеш і втратиш свідомість. Приїжджаєш з етапу, тебе роздягають наголо на камеру і змушують присідати. Люди отримують задоволення від приниження людини", – скаржиться на камеру пропагандистам Заскалько.

Ольга Заскалько

Ольга Заскалько

Скріншот відео

За її словами, на свободі вона опинилася в рамках обміну полоненими за сприяння Червоного хреста і ООН. Також, підігруючи кремлівській пропаганді, поплічниця "ДНР" поскаржилася на "безчинства" націоналістів в Україні.

"Я люблю українську мову, українські пенсії, у нас були непогані звичаї українські. Але все спаплюжено ідеєю націоналізму. Все спаплюжено! Вони ж настільки наплювали в душу нашим людям, що багато хто реагує негативно", – каже прихильниця окупантів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терористи "ДНР" також видали черговий неадекватний фейк про нібито "звірства", які ЗСУ вчиняли з окупантами. Так, терорист батальйону "Оплот" Едуард Яшенков придумав жахачку про те, як українські воїни нібито забивали прикладами насмерть полонених ворогів і знімали шкіру з облич трупів.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
російська пропаганда
Місце
Україна Донецьк
Теги
ДНР Служба безпеки України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...