У "ДНР" пригрозили Україні через ультиматум Зеленського Путіну

У "ДНР" розкритикували готовність президента Володимира Зеленського вийти з "мінських" переговорів і пригрозили Україні наслідками.

Ультиматум українського глави президенту РФ Володимиру Путіну про те, що країна покине переговори, якщо Кремль не завертить війну на Донбасі за рік, прокоментувала так звана міністерка закордонних справ "республіки" Наталія Ніконорова.

Пропагандистка заявила, що Зеленський таким чином продемонстрував, "як оригінально він розуміє свої зобов'язання за документами, схваленими країнами-гарантами і Радою Безпеки ООН".

Ніконорова відповіла Зеленському на ультиматум для Путіна щодо Донбасу Колаж

"Зокрема, пан Зеленський мало не з гордістю визнає той факт, що він готовий запросто відмовитися від виконання Комплексу заходів, що є актом міжнародного права, оскільки він нібито не хоче витрачати на його реалізацію всі 5 років свого президентського терміну", – сказала терористка.

Вона продовжила, що українському президенту варто "самому вирішувати, як йому будувати діяльність на високому посту". За її словами, якщо Зеленський дійсно хоче принести мир, "у нього є така можливість: потрібно просто перестати придумувати безглузді відмовки і нарешті сумлінно, беззастережно, чітко і буквально почати виконувати Мінські угоди".

"Міністерка" самопроголошеної "ДНР" зажадала визнати терористичну "республіку" на рівні Конституції.

"Але якщо нинішньому президенту ближче шлях збройного протистояння... ми готові й до такого варіанту. Тільки в такому випадку Києву вже зараз варто усвідомити наслідки і підготуватися, по-перше, до того, що "республіки" в змозі відповісти на будь-яку провокацію з боку України симетричним чином, а, по-друге, до неминучого вантажу відповідальності перед країнами-гарантами за зрив Мінського процесу", – заявила Ніконорова.

Як писав OBOZREVATEL, заява Володимира Зеленського щодо Донбасу також розлютила заступника голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ РФ Володимира Джабарова. Він накинувся на Україну зі звинуваченнями.

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