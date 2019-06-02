"Укрзалізницю" викрили на "мутних" схемах на мільйони гривень: що відомо

Дві фірми в Україні ділять ринок поставок мастильних матеріалів для "Укрзалізниці".

Бердянський виробник "Агринол" і столичний КСМ за останні три роки стали основними постачальниками. Про це для ZN.UA пише Сергій Куюн, директор ТОВ "Консалтингова група А-95".

Повідомляється, що особливість ринку мастильних матеріалів - у величезній номенклатурі (тільки УЗ закуповує 32 найменування) і відсутності системних даних про ціни по цих позиціях і наявності "мутних" схем. Наприклад, знайти у відкритих джерелах дані про ціни на дизпаливо або бензин не складає труднощів, а ось аналогічну інформацію про мастила роздобути складно.

Експерт зазначає, що тільки на квітневому тендері УЗ готувалася витратити 534 млн грн, перевізник міг би виділити один день на моніторинг або замовити його фахівцям.

Наприклад, саме ходове масло М-14В2 варто 28300 грн т, тоді як "Укрзалізниця" була готова закуповувати його в квітні по 37474 грн/т, або на 32,4% дорожче. Друга затребувана марка М-14Г2ЦС пропонувалася на ринку в середньому по 33500 грн/т, а перевізник був готовий платити на 28,3% дорожче - 43163 грн/т.

ZN.UA

"Якщо екстраполювати даний коефіцієнт на очікувану суму нереалізованого квітневого тендера (534 млн грн), отримаємо розрахункову переплату в розмірі близько 150 млн грн. Насправді сума ще більше, адже зазначені ринкові ціни в більшості своїй є роздрібними (фасування в бочки і відра) або максимальними. На максимальних в країні обсягах УЗ має всі підстави вимагати дисконт, але, як бачимо, замість цього погоджується на 56-відсоткові премії", – пояснив Куюн.

Експерт підкреслює, що такий стан справ, це свого роду вердикт всім реформам "УЗ" в сфері закупівель.

"Справедлива закупівля мастил могла б збільшити чистий прибуток УЗ в 2018-м на 74% (за фактом 203,9 млн грн), а в 2017-м - на 150% (100 млн грн). І це далеко не найбільш витратна позиція в бездонному бюджеті "Укрзалізниці". Скільки ще таких добре "змазаних" схем? " – акцентує він.

ZN.UA

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві при отриманні хабара в 270 тисяч гривень затримали заступника начальника філії "Центр сервісного забезпечення" ПАТ "Укрзалізниця" і начальника відділу зазначеної філії.

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