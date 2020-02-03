"Укрзалізниця" раптово "злила" 200 млн зятю Злочевського

Зять колишнього міністр екології та природних ресурсів Миколи Злочевського Андрій Кучков отримав від "Укрзалізниці" 200 млн грн.

Як передають "Наші гроші", філія "Центр забезпечення виробництва" АТ "Українська залізниця" на переговорній процедурі закупівлі газу 31 січня по чотирьох з п'яти лотів відхилила кілька дешевих пропозицій.

При цьому було оголошено про намір укласти договір на суму 201,13 млн грн з ТОВ "Укр газ ресурс" і ТОВ "Благогаз збут". У цих фірм хочуть замовити по 20 мільйонів кубометрів газу кожної.

Засновником "Укр газ ресурс" є Кучков, чоловік Карини Злочевської. Він був присутній безпосередньо на засіданні тендерного комітету "Укрзалізниці", де був знятий на відео.

Андрій Кучков nashigroshi.org

Микола Злочевський skelet-info.org

Як писав OBOZREVATEL, минулої осені генеральний прокурор Руслан Рябошапка повідомив, що Злочевський був оголошений в розшук.

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