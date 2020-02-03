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3 лютого • оновлено в 20:45
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/ Розслідування

"Укрзалізниця" раптово "злила" 200 млн зятю Злочевського

2.1т
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Зять колишнього міністр екології та природних ресурсів Миколи Злочевського Андрій Кучков отримав від "Укрзалізниці" 200 млн грн.

Як передають "Наші гроші", філія "Центр забезпечення виробництва" АТ "Українська залізниця" на переговорній процедурі закупівлі газу 31 січня по чотирьох з п'яти лотів відхилила кілька дешевих пропозицій.

При цьому було оголошено про намір укласти договір на суму 201,13 млн грн з ТОВ "Укр газ ресурс" і ТОВ "Благогаз збут". У цих фірм хочуть замовити по 20 мільйонів кубометрів газу кожної.

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Засновником "Укр газ ресурс" є Кучков, чоловік Карини Злочевської. Він був присутній безпосередньо на засіданні тендерного комітету "Укрзалізниці", де був знятий на відео.

Андрій Кучков

Андрій Кучков

nashigroshi.org

Микола Злочевський

Микола Злочевський

skelet-info.org

Як писав OBOZREVATEL, минулої осені генеральний прокурор Руслан Рябошапка повідомив, що Злочевський був оголошений в розшук.

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Автор
Кирило Лютий
Особа
Микола Злочевський
Місце
Україна
Тег
Укрзалізниця
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Коментарі
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россия москва
россия москва
эх, такого польского специалиста-рэпера выгнали, а он бы уже построил бы гиперзо.л.упу
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Гоша Злой
Гоша Злой
россия москва, берите его себе)
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