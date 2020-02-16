Завищили вартість на 600 тисяч: на Кіровоградщині викрили масштабну схему з грошима УЗ

У Кіровоградській області розкрили схему розкрадання державних коштів, виділених на потреби структурних підрозділів регіональної філії "Одеська залізниця".

Роботу злочинної схеми блокувала Служба безпеки України, повідомила пресслужба відомства в неділю, 16 лютого.

За даними слідства, керівник підрядного підприємства при укладанні договору з технічного переоснащення будівлі Знам'янського вагонного депо штучно завищив вартість витратних матеріалів. Для цього він вніс недостовірні відомості в акти виконаних робіт.

Необґрунтоване завищення цін завдало шкоди "Укрзалізниці" в майже 600 тисяч гривень.

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"При цьому сума відповідних державних витрат була узгоджена з посадовими особами структурних підрозділів регіональної філії", – сказано в повідомленні.

Директору підрядного підприємства повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна у великих розмірах або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення).

Головному інженеру служби вагонного господарства депо повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування для притягнення до відповідальності інших осіб, ймовірно причетних до протиправної діяльності, триває.

Знам'янське вагонне депо ssu.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Кропивницького підрядна організація привласнила понад 240 тисяч гривень бюджетних коштів, виділених на закупівлю природного газу для опалення навчальних закладів міста.

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