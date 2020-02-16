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16 лютого • оновлено в 18:56
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Завищили вартість на 600 тисяч: на Кіровоградщині викрили масштабну схему з грошима УЗ

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У Кіровоградській області розкрили схему розкрадання державних коштів, виділених на потреби структурних підрозділів регіональної філії "Одеська залізниця".

Роботу злочинної схеми блокувала Служба безпеки України, повідомила пресслужба відомства в неділю, 16 лютого.

За даними слідства, керівник підрядного підприємства при укладанні договору з технічного переоснащення будівлі Знам'янського вагонного депо штучно завищив вартість витратних матеріалів. Для цього він вніс недостовірні відомості в акти виконаних робіт.

Необґрунтоване завищення цін завдало шкоди "Укрзалізниці" в майже 600 тисяч гривень.

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"При цьому сума відповідних державних витрат була узгоджена з посадовими особами структурних підрозділів регіональної філії", – сказано в повідомленні.

Директору підрядного підприємства повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна у великих розмірах або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення).

Головному інженеру служби вагонного господарства депо повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування для притягнення до відповідальності інших осіб, ймовірно причетних до протиправної діяльності, триває.

Знам'янське вагонне депо

Знам'янське вагонне депо

ssu.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Кропивницького підрядна організація привласнила понад 240 тисяч гривень бюджетних коштів, виділених на закупівлю природного газу для опалення навчальних закладів міста.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Кримінал Боротьба з корупцією в Україні
Місце
Україна Кропивницький
Теги
розкрадання Укрзалізниця Служба безпеки України
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Kolaradskii Juk
Kolaradskii Juk
Расстрелять и высморкаться.
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