"Укропи працюють чітко": в "Л/ДНР" влаштували паніку через ЗСУ

Терорист "Л/ДНР" з позивним "Індус" поскаржився на успішну роботу бійців ЗСУ на окупованому Донбасі.

Відео з одкровеннями окупанта опубліковані на сторінці блогера Necro Mancer в Twitter. На кадрах "Індус" поскаржився, що волонтери ефективно допомагають українським бійцям.

"Укропи з саморобних ударних БПЛА працюють чітко, точно, потрапляли в рухомі машини, в кузов Уралу, по водовозах били; у них волонтерський рух розвинений, тому вони оснащені", — розповів терорист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережу потрапило відео успішної операції ЗСУ, в результаті якої загинули щонайменше шість терористів.

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