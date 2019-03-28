"Укропи працюють чітко": в "Л/ДНР" влаштували паніку через ЗСУ

Терорист "Л/ДНР" з позивним "Індус" поскаржився на успішну роботу бійців ЗСУ на окупованому Донбасі.
Відео з одкровеннями окупанта опубліковані на сторінці блогера Necro Mancer в Twitter. На кадрах "Індус" поскаржився, що волонтери ефективно допомагають українським бійцям.
"Укропи з саморобних ударних БПЛА працюють чітко, точно, потрапляли в рухомі машини, в кузов Уралу, по водовозах били; у них волонтерський рух розвинений, тому вони оснащені", — розповів терорист.
"Індус": кріп з саморобних ударних БПЛА працюють чітко, точно, потрапляли в рухомі машини, в кузов Уралу, по водовозів били; у них волонтерський рух розвинене, тому вони оснащені https://t.co/aQNUzvBcJO # Дроздов # 9ошпмп # 1ак # роа pic.twitter.com/z1VawcVb8p- Necro Mancer (@ 666_mancer) 28 березня 2019 р
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережу потрапило відео успішної операції ЗСУ, в результаті якої загинули щонайменше шість терористів.
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