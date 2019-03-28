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"Укропи працюють чітко": в "Л/ДНР" влаштували паніку через ЗСУ

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Терорист "Л/ДНР" з позивним "Індус" поскаржився на успішну роботу бійців ЗСУ на окупованому Донбасі.

Відео з одкровеннями окупанта опубліковані на сторінці блогера Necro Mancer в Twitter. На кадрах "Індус" поскаржився, що волонтери ефективно допомагають українським бійцям.

"Укропи з саморобних ударних БПЛА працюють чітко, точно, потрапляли в рухомі машини, в кузов Уралу, по водовозах били; у них волонтерський рух розвинений, тому вони оснащені", — розповів терорист.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережу потрапило відео успішної операції ЗСУ, в результаті якої загинули щонайменше шість терористів.

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Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
Новини ДонбасуНовини ДНРНовини ЛНР
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
"у них волонтерское движение развито, поэтому они оснащены"!? ух как Necro пиз...т! мы все знаем кто нашу армию одел, накомил, и вооружил!
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Укропы работают четко.... Значит Скоро полетят на запад борты с убитыми и раненными укропами
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Vikrorovna Anna
Vikrorovna Anna
Навоз теперь в прошлом! Урожай томатов прeвысил норму в 5 раз, при посеве добавляйте... http://bagatuiyrozai.niceforum.top
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