Топпропагандист Кремля Володимир Соловйов вибухнув маразматичними погрозами. Він заявив, що незабаром Росія нібито дочекається часу, коли трупи всіх українських патріотів будуть плавати в річках.

Дика заява рупора злочинного путінського режиму прозвучала в ефірі передачі "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Соловйов Скріншот відео

До погроз Соловйова підштовхнули слова політичного експерта Андрія Окари про те, що в політичному співтоваристві України зараз вичікують моменту, коли позиції правлячої партії "Слуга народу" і президента Володимира Зеленського різко стануть слабшими через падіння довіри і розчарування.

"Зараз в Україні є улюблена гра – сидіти і очікувати, коли по річці пропливе "труп ворога", – сказав він, роблячи відсилання до китайського прислів'я.

Скандальний ведучий вирішив витлумачити цю фразу по-своєму і використати для залякування України розправами з боку окупантів.

"Я правильно розумію, що нам потрібно сидіти і чекати, коли трупи нацистів попливуть по річках? Укронацисти попливуть по річках: бандерівці в першому ряду, прихильники Шухевича в другому ряду, пливуть-пливуть, а ми так сидимо і дивимося", – посміхаючись, уїдливо пожартував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше подібну фразу використала українська журналістка Яніна Соколовська в суперечці з російськими пропагандистами. Вона зазначила, що події останніх п'яти років змусили українців жити очікуванням того, поки повз них пропливе труп Росії.

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