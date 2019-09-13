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13 вересня • оновлено в 06:28
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/ Розслідування

"Укронацисти попливуть по річках!" Соловйов пригрозив Україні кривавими розправами

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Топпропагандист Кремля Володимир Соловйов вибухнув маразматичними погрозами. Він заявив, що незабаром Росія нібито дочекається часу, коли трупи всіх українських патріотів будуть плавати в річках.

Дика заява рупора злочинного путінського режиму прозвучала в ефірі передачі "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Соловйов

Володимир Соловйов

Скріншот відео

До погроз Соловйова підштовхнули слова політичного експерта Андрія Окари про те, що в політичному співтоваристві України зараз вичікують моменту, коли позиції правлячої партії "Слуга народу" і президента Володимира Зеленського різко стануть слабшими через падіння довіри і розчарування.

"Зараз в Україні є улюблена гра – сидіти і очікувати, коли по річці пропливе "труп ворога", – сказав він, роблячи відсилання до китайського прислів'я.

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Скандальний ведучий вирішив витлумачити цю фразу по-своєму і використати для залякування України розправами з боку окупантів.

"Я правильно розумію, що нам потрібно сидіти і чекати, коли трупи нацистів попливуть по річках? Укронацисти попливуть по річках: бандерівці в першому ряду, прихильники Шухевича в другому ряду, пливуть-пливуть, а ми так сидимо і дивимося", – посміхаючись, уїдливо пожартував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше подібну фразу використала українська журналістка Яніна Соколовська в суперечці з російськими пропагандистами. Вона зазначила, що події останніх п'яти років змусили українців жити очікуванням того, поки повз них пропливе труп Росії.

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Тема
російська пропаганда
Особа
Володимир Соловйов
Місце
Росія
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Шаро варные нацики пытаются во всем подражать гитлеровским. Кроме смеха этот сельский СС ни чего не вызывает. Да, они могут убить безоружных в Бабьем Яру, Волыне. Сжечь гражданских в Хатыне и Одессе. Обстреливать мирняк на Донбассе, но под Бродами, Изварино, Иловайске бежали впереди собственного визга от вооруженного противника.
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
ты первым поплывеш тварь кокошная
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
"Сидим и смотрим", а на Западе в это время работают, создают новые лекарства, средства связи, поисковые системы и т.д. Недаром они так отстают от России. Теперь по ольгинскому сценарию жду ответов "а в Украине...", поскольку России в силу её величия не к лицу сравниваться со слабым Западом.
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Белый господин
Белый господин
Шапиро Женька, с каким Западом? Предлагаешь сравнить одну страну с 20?
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