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26 лютого • оновлено в 01:31
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"Продає житло, кеш – собі": розкрита нова схема в скандальному "Укрбуді". Документи

1.3т
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Генеральний директор корпорації "Укрбуд" Олег Майборода продав ліквідне майно компанії, записане на підставних людей.

Про це на своєму Telegram-каналі заявив виключений із фракції "Слуга народу" народний депутат Антон Поляков, показавши дані про це майно на фото (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

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Майборода продав майно "Укрбуду"

Майборода продав майно "Укрбуду"

Колаж

Він повідомив, що продаж був здійснений зі знижкою в 50%. "Дивне і вибіркове у нас правосуддя, чому це майно не арештоване? І виручений кеш Майборода залишає собі. Ось це бізнес", – написав Поляков.

Він додав, що підготує заяву в правоохоронні органи.

Нагадаємо, нещодавно співробітники Державного бюро розслідувань заарештували шість елітних машин колишнього депутата ВРУ ("Воля народу") і експрезидента корпорації "Укрбуд" Максима Микитася.

"Продає житло, кеш – собі": розкрита нова схема "Укрбуду"

t.me/poliakovanton

"Продає житло, кеш – собі": розкрита нова схема "Укрбуду"

t.me/poliakovanton

"Продає житло, кеш – собі": розкрита нова схема "Укрбуду"

t.me/poliakovanton

"Продає житло, кеш – собі": розкрита нова схема "Укрбуду"

t.me/poliakovanton

"Продає житло, кеш – собі": розкрита нова схема "Укрбуду"

t.me/poliakovanton

"Продає житло, кеш – собі": розкрита нова схема "Укрбуду"

t.me/poliakovanton

"Продає житло, кеш – собі": розкрита нова схема "Укрбуду"

t.me/poliakovanton

"Продає житло, кеш – собі": розкрита нова схема "Укрбуду"

t.me/poliakovanton

"Продає житло, кеш – собі": розкрита нова схема "Укрбуду"

t.me/poliakovanton

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • В Україні під прикриттям найбільшої будівельної держкорпорації "Укрбуд" існує масштабна імперія. Сама корпорація не раз фігурувала в численних скандалах.

  • Масова забудова з боку "Укрбуду" відбувається завдяки постійним внесками нових інвесторів і сумнівним тендерів. Довгий час корпорацією керував народний депутат України VIII скликання Максим Микитась.

  • Раніше його було викрито в новій афері, коли переміг у тендері на реконструкцію транспортної розв'язки на Шулявському мосту. Це сталося за допомогою пов'язаних з Микитасем компаній.

  • 14 травня до посадових осіб "Укрбуду" з обшуками приходили працівники НАБУ. Слідча дія проводилася в рамках розслідування корупційної схеми з нерухомістю, у результаті якої головне управління Нацгвардії, за версією слідства, втратило активи на 81,6 млн гривень.

  • У кінці серпня 2019-го проти скандального забудовника відкрили ще одну справу.

  • Київська адміністрація видала фірмі з орбіти Микитася вихідні дані на будівництво 51-метрового комплексу в Печерському районі столиці.

  • "Укрбуд", за даними народної депутатки VII-VIII скликань Наталії Новак, ухиляється від сплати податків.

  • У Києві 2 жовтня біля офісу державної будівельної корпорації "Укрбуд" влаштували пікет.

  • Рада директорів державного "Укрбуду" в листопаді затвердила на пост президента Сергія Кучера. Він відомий цілим рядом схем у будівельній сфері та є партнером Микитася.

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Автор
Богдана Васильченко
Особа
Антон Поляков
Місце
Україна
Теги
фотографии Укрбуд
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