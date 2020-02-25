"Продає житло, кеш – собі": розкрита нова схема в скандальному "Укрбуді". Документи

Генеральний директор корпорації "Укрбуд" Олег Майборода продав ліквідне майно компанії, записане на підставних людей.

Про це на своєму Telegram-каналі заявив виключений із фракції "Слуга народу" народний депутат Антон Поляков, показавши дані про це майно на фото (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

Майборода продав майно "Укрбуду" Колаж

Він повідомив, що продаж був здійснений зі знижкою в 50%. "Дивне і вибіркове у нас правосуддя, чому це майно не арештоване? І виручений кеш Майборода залишає собі. Ось це бізнес", – написав Поляков.

Він додав, що підготує заяву в правоохоронні органи.

Нагадаємо, нещодавно співробітники Державного бюро розслідувань заарештували шість елітних машин колишнього депутата ВРУ ("Воля народу") і експрезидента корпорації "Укрбуд" Максима Микитася.

t.me/poliakovanton

t.me/poliakovanton

t.me/poliakovanton

t.me/poliakovanton

t.me/poliakovanton

t.me/poliakovanton

t.me/poliakovanton

t.me/poliakovanton

t.me/poliakovanton

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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