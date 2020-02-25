"Продає житло, кеш – собі": розкрита нова схема в скандальному "Укрбуді". Документи

Генеральний директор корпорації "Укрбуд" Олег Майборода продав ліквідне майно компанії, записане на підставних людей.
Про це на своєму Telegram-каналі заявив виключений із фракції "Слуга народу" народний депутат Антон Поляков, показавши дані про це майно на фото (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).
Майборода продав майно "Укрбуду"
Колаж
Він повідомив, що продаж був здійснений зі знижкою в 50%. "Дивне і вибіркове у нас правосуддя, чому це майно не арештоване? І виручений кеш Майборода залишає собі. Ось це бізнес", – написав Поляков.
Він додав, що підготує заяву в правоохоронні органи.
Нагадаємо, нещодавно співробітники Державного бюро розслідувань заарештували шість елітних машин колишнього депутата ВРУ ("Воля народу") і експрезидента корпорації "Укрбуд" Максима Микитася.
t.me/poliakovanton
t.me/poliakovanton
t.me/poliakovanton
t.me/poliakovanton
t.me/poliakovanton
t.me/poliakovanton
t.me/poliakovanton
t.me/poliakovanton
t.me/poliakovanton
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В Україні під прикриттям найбільшої будівельної держкорпорації "Укрбуд" існує масштабна імперія. Сама корпорація не раз фігурувала в численних скандалах.
Масова забудова з боку "Укрбуду" відбувається завдяки постійним внесками нових інвесторів і сумнівним тендерів. Довгий час корпорацією керував народний депутат України VIII скликання Максим Микитась.
Раніше його було викрито в новій афері, коли переміг у тендері на реконструкцію транспортної розв'язки на Шулявському мосту. Це сталося за допомогою пов'язаних з Микитасем компаній.
14 травня до посадових осіб "Укрбуду" з обшуками приходили працівники НАБУ. Слідча дія проводилася в рамках розслідування корупційної схеми з нерухомістю, у результаті якої головне управління Нацгвардії, за версією слідства, втратило активи на 81,6 млн гривень.
У кінці серпня 2019-го проти скандального забудовника відкрили ще одну справу.
Київська адміністрація видала фірмі з орбіти Микитася вихідні дані на будівництво 51-метрового комплексу в Печерському районі столиці.
"Укрбуд", за даними народної депутатки VII-VIII скликань Наталії Новак, ухиляється від сплати податків.
У Києві 2 жовтня біля офісу державної будівельної корпорації "Укрбуд" влаштували пікет.
Рада директорів державного "Укрбуду" в листопаді затвердила на пост президента Сергія Кучера. Він відомий цілим рядом схем у будівельній сфері та є партнером Микитася.
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