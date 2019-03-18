Україну звинуватили в поставках озброєння Росії: в "Укроборонпрому" відповіли

Державний концерн "Укроборонпром" спростував інформацію про те, що Україна поставляла до Росії озброєння і військову техніку після 2014 року.

Дані про це раніше були оприлюднені Стокгольмським інститутом дослідження проблем миру (SIPRI). У відповідь на сайті концерну з'явилася відповідна заява.

"У звітному періоді 2014-2018 років, який вибрав SIPRI, Україна поставляла турбореактивні двигуни АІ-222, які встановлюються на російські навчально-бойові літаки Як-130. Зауважимо, що виробником двигунів є приватне запорізьке ВАТ "Мотор-Січ" , яка не є учасником ДК "Укроборонпром". Крім того, контракти на поставку двигунів були укладені в 2006 році, а власне поставки відбувалися в 2009-2014 роках", – сказано в заяві.

Укроборонпром unian.net

У примітках до дослідження відзначається, що, швидше за все, двигуни поставлялися до 2014 року, коли ввели заборону на експорт ОВТ в РФ. Дослідники SIPRI припускають, що після 2014-го зазначені двигуни могли виготовлятися російською стороною самостійно.

Пояснили в "Укроборонпромі" також і поставки літаків АН-140-100 і АН-148-100Е в Росію.

"Експерти SIPRI повідомляють, що виконання цих контрактів було припинено в 2014-му, після заборони експорту в РФ. Крім того, літаки АН-140 і АН-148 виготовлялися в Росії за ліцензією, наданою ДП "Антонов". Тому SIPRI розглядає їх як імпорт із України, оскільки існує юридичний договір, укладений між сторонами", – йдеться в заяві.

АН-140-100 kriliagranici.ru

Відзвітували в "Укроборонпромі" і за корабельні газотурбінні установки ДС-71 виробництва миколаївського ДП "НВК "Зоря"-"Машпроект", які за даними SIPRI, імпортувалися в РФ.

"Поставка була здійснена до заборони експорту ОВТ у РФ. Дата поставки двигунів і силових установок визначається експертами SIPRI після завершення виготовлення тих чи інших зразків військової техніки і озброєння вже російськими виробниками і передачі літаків і кораблів у Збройні сили РФ, а не як реальний момент поставки окремих комплектуючих", – пояснили в заяві.

"Тому двигуни або силові установки техніки могли поставлятися до 2014 року, проте в дослідженні вони відображені як поставки пізнього періоду", – резюмували в "Укроборонпромі".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що після корупційного скандалу Україна ініціює проведення комплексного міжнародного аудиту державного концерну "Укроборонпром", в тому числі комплексну ревізію всіх укладених контрактів.

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