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Україну затопило після потужної бурі: з'явилися фото та відео погодної катастрофи

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Тернопільська та Рівненська області постраждали від сильних злив і шквального вітру, які обрушилися на західні регіони 7 та 8 червня.

Фото наслідків негоди українці активно публікують у соціальних мережах (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Відзначається, що в багатьох населених пунктах вітер повалив дерева на тротуари і дороги. У самому Тернополі всього за півгодини проливного дощу затопило багато вулиць.

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Тернопіль

Тернопіль

Соцмережі

Так, "озера" утворилися на вулицях Живова, Возз'єднання, Збаразька та на Збаразькому кільці. Крім того, через дощ підтопило торгові центри міста.

Також за опублікованими кадрами видно, як дощі розмили дороги. Зокрема, місто Острог практично затопило дощем.

Тернопіль

Тернопіль

Соцмережі

Тернопіль

Тернопіль

Соцмережі

Тернопіль

Тернопіль

Соцмережі

Тернопіль

Тернопіль

Соцмережі

Тернопіль

Тернопіль

Соцмережі

Тернопіль

Тернопіль

Соцмережі

Тернопіль

Тернопіль

Соцмережі

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно сильна злива затопила вулиці та двори в окупованих Севастополі, Сімферополі та Ялті (Крим). Рівень води був таким високим, що деякі автомобілі пішли під воду.

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Місце
УкраїнаТернопіль
Теги
зливапогодафотографиивидео
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