Україну накрила хвиля смертельних ДТП з перевізниками: в поліції забили на сполох

У поліції назвали основні причини гучних смертельних ДТП з перевізниками, що трапилися на дорогах України у вересні 2019 року.

Як повідомив у Facebook заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, тільки за один тиждень в аваріях за участю маршруток загинули 23 і поранені 36 осіб.

Він зазначив, що основними причинами ДТП залишаються: перевищення швидкості, небезпечні маневрування, недотримання безпечної дистанції.

"Однак варто зауважити, що, як правило, аварії, зокрема ті, в яких є загиблі або постраждалі, мають супутні причини, які відіграють чималу роль і вплив на тяжкість наслідків ДТП", – підкреслив Білошицький.

Серед таких причин він виділив:

Відсутність ременів безпеки для пасажирів автобусів. Зараз в Україні все ще використовують переобладнані старі вантажні буси, їхати в яких небезпечно.

Режим праці й відпочинку водіїв, що недостатньо контролюється органами державної влади. В автобусах, які здійснюють перевезення пасажирів, часто були відсутні або не працювали взагалі тахографи.

Немає належного контролю за випуском пасажирського транспорту на лінію, а також за дотриманням водіями ПДР, правил перевезення пасажирів і вантажів.

В Україні є низка прогалин у чинному законодавстві щодо належного контролю за здійсненням вантажних і пасажирських перевезень, й відповідальності посадових осіб перевізника.

ДТП в Україні

Білошицький додав, що у патрульній поліції мають намір підняти питання про зміну законодавства в частині збільшення штрафних санкцій за незадовільний технічний стан авто. А також про застосування покарання для посадових осіб, відповідальних за технічний стан, обладнання й експлуатацію.

Крім цього, законом мають намір заборонити перевезення людей у транспорті, який спочатку створювався як вантажний, але був переобладнаний. До того ж у всьому міжміському транспорті місця мають бути з пасками безпеки.

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