Україну накрила хвиля масових "мінувань": про вибухівку повідомили в Києві, Харкові, Одесі і Дніпрі

Україною прокотилася хвиля повідомлень про мінування. Після інформації про нібито закладену вибухівку на об'єктах інфраструктури Києва, черга дійшла до Харкова і Одеси.

За повідомленням пресслужби ГУ Нацполіціі в Харківській області, інформація про замінування кількох об'єктів поступила на електронну пошту поліції о 15:00. Правоохоронці її перевіряють.

Йдеться про можливе закладення вибухівки в медичних установах, гіпермаркетах, торговельних центрах, банках Харкова, готелях, поштових відділеннях, будівлях залізничного та автовокзалів.

Поліцейські відзначили, що автор повідомлення не вказав точну кількість "замінованих" об'єктів. Але на всіх працюють оперативники.

Також надійшло повідомлення про "замінування" і в поліцію Одеси.

Про це повідомили у відділі комунікації Нацполіціі Одеської області. Інформація про можливе знаходження вибухівки в ряді об'єктів соціальної інфраструктури на території міста надійшла о 14:47.

Йдеться про будівлі Малиновського та Київського судів.

"На місце події направлені працівники вибухотехнічного управління і ДСНС, кінологи, слідчо-оперативні групи відділів поліції і патрульні", – поінформували в поліції.

У Києві увечері 21 липня повідомили про "замінування" аеропорту "Київ" ( "Жуляни"), центрального залізничного вокзалу і Апеляційного суду.

Як повідомила пресслужба "Укрзалізниці", робота вокзалу тимчасово обмежена. Проводиться евакуація працівників та пасажирів. На місці події працюють вибухотехніки, кінологи і співробітники правоохоронних органів.

Про два "замінування" написали на сторінці "Київ оперативний" в Facebook.

"Надійшло анонімне повідомлення про замінування столичного вокзалу та аеропорту "Жуляни". Проводиться евакуація", – сказано в пості.

А ось про "замінування" Апеляційного суду Києва, що на вулиці Солом'янській, написало видання "Сегодня" з посиланням на столичну поліцію.

"З приміщення суду евакуювали відвідувачів та персонал. Проводиться перевірка. Вибухотехніки шукають небезпечні предмети", – сказали там.

У Дніпрі повідомлення про нібито замінування залізничного вокзалу на лінію "102" надійшло в районі 17:30. Вже о 17:50 до місця під'їхали вибухотехніки, які взялися обстежувати територію.

Про це повідомило місцеве видання Інформатор. Всіх, хто був усередині, вивели на вулицю. Територію огородили сигнальними стрічками.

Також повідомляється, що анонім "замінував" і автовокзал, лікарні, гіпермаркети, банківські відділення, торгові центри, заклади і інші місця скупчення людей. Поліція планує відпрацьовувати всі адреси.

Як повідомив Дніпро оперативний, "мінер" в своєму повідомленні вказав про мінування мостів в Дніпрі. "Терорист" нібито зажадав від президента Володимира Зеленського 350 мільйонів євро.

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