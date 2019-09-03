Україну душитимуть: озвучено прогноз щодо "нормандської" зустрічі

Чергова зустріч лідерів держав у "нормандському" форматі "жодним чином не вплине" на війну на Донбасі.

"Проводити нормандську зустріч означає знову товкти воду у ступі", – заявив OBOZREVATEL військовий експерт Олег Жданов.

"Річ у тім, що статус Російської Федерації у цих переговорах – це статус миротворця, країни, яка не бере участі у конфлікті", – пояснив він неефективність подібних зустрічей на вищому рівні.

Володимир Зеленський, Еммануель Макрон Instagram zelenskiy_official

На думку Жданова, "нормандський формат підштовхує світову громадськість до усвідомлення факту наявності громадянського конфлікту всередині України. А якщо в Україні громадянська війна, то три країни-учасниці "нормандського" формату душитимуть Україну, щоб вона сама із собою домовилася, тобто влада домовилася із бойовиками".

Як писав OBOZREVATEL, найближчими тижнями президент України Володимир Зеленський зустрінеться із президентом РФ Володимиром Путіним на саміті у нормандському форматі, – повідомили президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель.

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