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3 вересня • оновлено в 10:41
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/ Розслідування

Україну душитимуть: озвучено прогноз щодо "нормандської" зустрічі

1.7т Читати матеріал російською

Чергова зустріч лідерів держав у "нормандському" форматі "жодним чином не вплине" на війну на Донбасі.

"Проводити нормандську зустріч означає знову товкти воду у ступі", – заявив OBOZREVATEL військовий експерт Олег Жданов.

"Річ у тім, що статус Російської Федерації у цих переговорах – це статус миротворця, країни, яка не бере участі у конфлікті", – пояснив він неефективність подібних зустрічей на вищому рівні.

Володимир Зеленський, Еммануель Макрон

Володимир Зеленський, Еммануель Макрон

Instagram zelenskiy_official

На думку Жданова, "нормандський формат підштовхує світову громадськість до усвідомлення факту наявності громадянського конфлікту всередині України. А якщо в Україні громадянська війна, то три країни-учасниці "нормандського" формату душитимуть Україну, щоб вона сама із собою домовилася, тобто влада домовилася із бойовиками".

Новини
У Путіна назвали умову для зустрічі у "нормандському форматі"

Як писав OBOZREVATEL, найближчими тижнями президент України Володимир Зеленський зустрінеться із президентом РФ Володимиром Путіним на саміті у нормандському форматі, – повідомили президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт Мирні переговори в Мінську
Особи
Олег Жданов Володимир Путін Володимир Зеленський Еммануель Макрон Ангела Меркель
Місце
Україна
Тег
Новини Росії
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
Господи,опять эксПерды. Достали. Объясните ЗЕденту что надо объявить войну польше. И все. Завтра войска нато будут по всей украине. Оккупация. Оккупант заботится о населении. Корупция почти побеждена. И дальше по списку
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Кабаченко Ярослав
Кабаченко Ярослав
Ага. Гражданская. Только у боевиков самое современное оружие, которое Россия никому не поставляла, а в самой России тысячи могил погибших на Донбассе.Но Путин же сказал: купили в Военторге. А он же никогда не врет, не так ли москалики? Да и гауляйтеры в Кремле назначаются, и если их заносит, то по приказу оттуда и ликвидируются. В общем, дураков ищите в зеркале, сирые.
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Соболева Марина
Соболева Марина
Алилуйя ! Кастрюли ,у вас идет гражданская война !
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