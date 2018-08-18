Україну чекає нова агресія Росії: розкрито підступний план Путіна

Існує дуже велика ймовірність того, що російські окупанти найближчим часом почнуть нову ескалацію на Донбасі. Метою такої агресії є спроба просування проросійських кандидатів на очікувані вибори президента України у 2019 році.

Стратегія Кремля полягає в тому, що під час загострення на Донбасі російські загарбники спробують звалити провину за це на українську владу, яку путінські пропагандисти будуть підносити як "партію війни". Своїх же ставлеників Москва буде просувати в якості "партії миру", яка нібито покладе край війні, зазначив народний депутат від "Народного фронту", координатор групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук у коментарі "Апострофу".

Непрямим доказом того, що окупанти готуються до нового витка конфлікту на сході України, він назвав процес доукомплектування терористичних частин "ДНР". Тимчук підкреслив, що це не говорить про остаточні плани Росії почати ескалацію восени, проте в цілому така загроза існує.

"Її варто очікувати з дуже великою ймовірністю з тієї простої причини, що під час передвиборчої кампанії будуть просуватися тези проросійських кандидатів і проросійських сил про те, що потрібно домовлятися, про те, що необхідно в Україні нейтралізувати так звану "партію війни" і просувати тези так званої "партії миру". А для того, щоб їх просувати, необхідний фон, яким якраз і може стати ескалація на Донбасі. Таким чином, проросійські сили захочуть показати, що "партія війни" призводить до бойових дій і черговим ескалаціям, в результаті чого гинуть люди. І на цьому тлі будуть просуватися тези "партії миру", тобто проросійських сил. Тому ескалацію можна очікувати з великою ймовірністю", - упевнений він.

Для того, щоб не допустити реалізації планів Кремля, Україна, на думку Тимчука, повинна зробити два обов'язкових кроки: зміцнити обороноздатність і Збройні сили, даючи їм можливість оперативно реагувати і нейтралізувати будь-які загрози з боку противника, а також змусити такі міжнародні структури, як ОБСЄ, виконувати свої прямі функції.

"Щоб ОБСЄ в кінцевому результаті не покладала будь-яку відповідальність на обидві сторони, а показувала, хто є ініціатором цієї ескалації", - підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський опозиціонер, який перебуває в політичній еміграції в США, Андрій Піонтковський заявив, що у Путіна є можливість захопити всю Україну, скориставшись нестабільністю під час майбутніх виборів.