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Україну чекає нова агресія Росії: розкрито підступний план Путіна

5.6тЧитати новину російською

Існує дуже велика ймовірність того, що російські окупанти найближчим часом почнуть нову ескалацію на Донбасі. Метою такої агресії є спроба просування проросійських кандидатів на очікувані вибори президента України у 2019 році.

Стратегія Кремля полягає в тому, що під час загострення на Донбасі російські загарбники спробують звалити провину за це на українську владу, яку путінські пропагандисти будуть підносити як "партію війни". Своїх же ставлеників Москва буде просувати в якості "партії миру", яка нібито покладе край війні, зазначив народний депутат від "Народного фронту", координатор групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук у коментарі "Апострофу".

Непрямим доказом того, що окупанти готуються до нового витка конфлікту на сході України, він назвав процес доукомплектування терористичних частин "ДНР". Тимчук підкреслив, що це не говорить про остаточні плани Росії почати ескалацію восени, проте в цілому така загроза існує.

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"Її варто очікувати з дуже великою ймовірністю з тієї простої причини, що під час передвиборчої кампанії будуть просуватися тези проросійських кандидатів і проросійських сил про те, що потрібно домовлятися, про те, що необхідно в Україні нейтралізувати так звану "партію війни" і просувати тези так званої "партії миру". А для того, щоб їх просувати, необхідний фон, яким якраз і може стати ескалація на Донбасі. Таким чином, проросійські сили захочуть показати, що "партія війни" призводить до бойових дій і черговим ескалаціям, в результаті чого гинуть люди. І на цьому тлі будуть просуватися тези "партії миру", тобто проросійських сил. Тому ескалацію можна очікувати з великою ймовірністю", - упевнений він.

Для того, щоб не допустити реалізації планів Кремля, Україна, на думку Тимчука, повинна зробити два обов'язкових кроки: зміцнити обороноздатність і Збройні сили, даючи їм можливість оперативно реагувати і нейтралізувати будь-які загрози з боку противника, а також змусити такі міжнародні структури, як ОБСЄ, виконувати свої прямі функції.

"Щоб ОБСЄ в кінцевому результаті не покладала будь-яку відповідальність на обидві сторони, а показувала, хто є ініціатором цієї ескалації", - підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський опозиціонер, який перебуває в політичній еміграції в США, Андрій Піонтковський заявив, що у Путіна є можливість захопити всю Україну, скориставшись нестабільністю під час майбутніх виборів.

Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфліктВибори президента України 2019
Особи
Володимир ПутінДмитро Тимчук
Місце
Україна
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Пигин Макс
Пигин Макс
Вот же Тымчук сволочь!!! И этот план Путина раскрыл.
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Ш. Олег
Ш. Олег
Я тоже, к сожалению, думаю, что чем ближе выборы в Украине, тем чаще и настойчивее будут становиться попытки эскалации конфликта. Но не со стороны России, а со стороны действующей украинской власти. Почему я так считаю? Да хотя бы потому, что для того, чтобы в Украине пришла к власти "партия мира", России вовсе не надо ничего делать - просто ждать выборов, на которых Порошенко & Со. не имеют абсолютно никаких шансов на победу. Если, конечно, они не устроят большую заваруху на востоке страны, традиционно обвинят в происходящем Путина и на этой волне либо приподнимут из-под плинтуса упавший туда рейтинг, либо отсрочат или вообще перенесут на неопределённый срок ("до остаточної перемоги", так сказать) сами выборы. Так что обострение выгодно Петру Алексеевичу, а не Владимиру Владимировичу.
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Ш. Олег
Ш. Олег
А ещё вот что скажу: в дискуссиях с русскими или немцами я нередко защищаю украинцев от нападок - даже если эти нападки справедливы. Просто потому, что я украинец, родился и вырос на этой земле, очень её люблю и мне не нравится, когда её оскорбляют, даже имея на то основания, чужеземцы. Голос крови, ничего не поделаешь - он иногда сильнее любой справедливости и объективности. Но здесь, на УКРАИНСКОМ ресурсе, среди своих земляков, я не считаю нужным бубнить "В Багдаде всё спокойно!" - в то время, как считаю, что всё совершенно не спокойно, ужасно всё. Возможно, в чём-то я и ошибаюсь - так убедите меня, для того сюда и пришёл! УБЕДИТЕ, а не отделывайтесь шаблонными обвинениями в "зрадi", ругательствами и удалением комментариев. Если закрывать глаза на проблему, делая вид, что таковой не существует, проблема от этого не исчезнет - вы просто не будете её видеть, но она останется. Вот потому я и пытаюсь открыть вам глаза. Может, делаю это и не совсем корректно, но искренне.
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Ш. Олег
Ш. Олег
Gordon Yury, издалека иногда лучше видно. Тем более, что проживающие в Украине родственники и друзья позволяют мне разглядеть всё и с близкого расстояния. Да и сам я нередко бываю на Родине. Почему Вы решили, что я призываю к капитуляции? Я всего лишь прошу, чтобы украинцы опомнились, очнулись от националистического угара и для начала прекратили хотя бы убивать друг друга на востоке страны (да и на западе, севере и юге тоже, если почитать почти ежедневные сводки полиции об очередной разорвавшейся гранате или разборках с оружием в руках). Не знаю, сколько дивизий чеченских бурятов уничтожили ВСУ на Донбассе, но украинцев - по обе стороны фронта - полегло немало. Поэтому во имя тех, кто уже погиб, и особенно тех, кто ещё жив необходимо прежде всего зачехлить пушки. А дальше уже можно разбираться с Крымом, Донбассом, русским языком, памятниками Ленину, переименованиями городов и улиц…
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Хозяин Хохлов
Хозяин Хохлов
Кастрюлям приготовиться к очередному подорожанию чего нибудь. Это необходимо, что бы Путин не напал.
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