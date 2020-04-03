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3 квітня • оновлено в 05:42
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Українцям, які скаржаться на карантин, нагадали про війну на Донбасі моторошним кадром

1.3т
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Волонтери звернулися до українців, незадоволених карантином через коронавірус, і закликали не забувати, що найстрашніше в нашій країні – це війна.

На підтвердження своїх слів вони опублікували моторошне фото розбомбленої вантажівки ЗСУ, в якій загинули двоє захисників і ще семеро зазнали поранень. Світлина з'явилася на сторінці фонду "Повернись живим" у Facebook.

"Війна не залежить від епідемій. І поки на мирній частині України дотримуються карантину (сподіваємося), на передовій роблять можливим наше ниття: "Скільки ще вдома сидіти, так уже хочеться в офіс", – написали волонтери.

Розбомблена вантажівка ЗСУ

Розбомблена вантажівка ЗСУ

Facebook "Повернись живим"

"Це фото було зроблене рівно за тиждень до оголошення карантину. 10 березня в районі донецького аеропорту бойовики влучили у вантажівку наших військових з ПТРК. Двоє захисників України загинули, ще семеро зазнали поранень. На жаль, терористи продовжують такі обстріли. Пам'ятайте про війну кожен день. Рятуйте Україну. І не забувайте берегти себе і своїх рідних", – додали вони, звертаючись до громадян.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше волонтерка Марина Соколова поділилися чотирма історіями боротьби за життя воїнів ЗСУ, щоб нагадати українцям, що карантин і проведення часу вдома – це не найстрашніше, що може трапитися.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Карантин в Україні Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
повернись живим
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