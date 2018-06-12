Українцям пригрозили в'язницею за відвідування Росії

В Україні слід запровадити кримінальну відповідальність за відвідування окупованих територій і Росії.

Таку заяву в інтерв'юOBOZREVATEL зробив лідер партії "Братство" Дмитро Корчинський, коментуючи заяву Путіна про істотне скорочення жінок дітородного віку, про демографічні проблеми і плани щодо "залучення наших співвітчизників до Росії".

"Україна повинна була б максимально ускладнити сполучення з Російською Федерацією. Наприклад, ввести кримінальну відповідальність за відвідування окупованих територій і країни-агресора. Припинити транспортне сполучення, остаточно припинити дипломатичне спілкування, звести до мінімуму торгові контакти", - сказав він.

Дмитро Корчинський YouTube

"Необхідно сприяти тому, щоб перетікання населення не було", - переконаний Корчинський.

В контексті демографічних проблем Росії він зауважив: "Українці повинні розуміти, що найважливіша війна XXI століття - це демографічна війна. Перемагають і багатіють тільки численні нації. Нації, які скорочують свою чисельність, вироджуються і поступаються своє місце на землі і в історії інших".

"Ми повинні розуміти, що сьогодні обов'язок чоловіків - воювати, а обов'язок жінок - народжувати. Ми повинні виграти демографічну гонку у Московії. Нас має бути більше, ніж їх", - підкреслив політик.

Як писав OBOZREVATEL, раніше російський політолог і економіст Андрій Ілларіонов заявив: "Демографічною платою за соціальну катастрофу і "геополітичні успіхи" Кремля стали 180 тисяч дітей, що не народилися в Росії в минулому році".