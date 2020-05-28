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28 травня • оновлено в 19:42
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Українця, який воював за "ДНР" і ЗСУ, засудили до 6 років в'язниці

2.6т
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Уродженця Кривого Рогу, який воював на боці терористів "ДНР", засуджено до 6 років позбавлення волі.

Як сказано в повідомленні пресслужби Офісу генпрокурора, суд встановив, що чоловік добровільно в квітні 2015 року вступив до незаконних збройних формувань і воював проти ЗСУ на території ОРДЛО.

Однак навесні 2016 року він "змінив свої політичні погляди", покинув ряди окупантів, після чого вступив до складу одного з підрозділів ЗСУ, де протягом одного року воював проти "Л/ДНР".

Суд взяв до уваги ці обставини, а також каяття чоловіка і сприяння в розкритті злочину, засудивши його до 6,5 років в'язниці. Однак за цією статтею йому загрожувало від 8 до 15 років позбавлення волі.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Донецькій області суд відпустив під домашній арешт трьох поліцейських, підозрюваних у тортурах. За версією слідства, копи вони знущалися над чоловіком, щоб він зізнався у злочині.

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна Кривий Ріг
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