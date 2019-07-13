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"Українці змішують із землею": Гіркін зізнався про масштабні втрати в "Л/ДНР"

4.4т Читати матеріал російською

У зоні проведення ООС на Донбасі втрати російсько-окупаційних військ зросли в 3-4 рази.

Про це заявив один з екс-ватажків "ДНР" Ігор Гіркін, посилаючись як на відкриті джерела, так і на власні дані.

"З початку травня місяця і по сьогоднішній день на Донбасі йде бійня. За ці два місяці середні втрати "корпусів" в 3-4 рази перевищують середні втрати в перебігу всього попереднього року", - заявив Гіркін.

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За його словами, українські військовослужбовці буквально "змішують із землею" окупантів, навчившись "без атак", в межах позиційної війни, знищувати їх позиції.

Гіркін також розповів, що в "Л/ДНР" є кадрові проблеми, оскільки новобранці розривають з ними контракти після перших же "відповідей" від ЗСУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні на Донбасі отримали травми двоє бійців ЗСУ. Однак в результаті їх відповіді був знищений один окупант і ще троє поранені.

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Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Ігор Гиркин (Стрєлков)
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасу Новини ДНР Новини ЛНР
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