Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Розслідування

Українці "злякалися" нацгвардійців на вулицях міст: в МВС відповіли

609 Читати матеріал російською

До Міністерства внутрішніх справ України надійшло багато зауважень щодо піших підрозділів Національної гвардії, які вийшли на патрулювання з 1 серпня. Громадяни бояться, що вони порушуватимуть їхні права та матимуть необмежені повноваження.

Про це у п’ятницю, 2 серпня, повідомила пресслужба МВС України на своїй сторінці у Facebook.

"Шановні українці, від вас надійшло багато зауважень щодо самостійного патрулювання вулиць міст та населених пунктів гвардійцями. Ви висловили побоювання, що вони матимуть необмежені повноваження та порушуватимуть ваші права", – зазначила пресслужба.

Нацгвардія

Нацгвардія

МВС

У повідомленні йдеться про те, що НГУ у своїй діяльності керується лише Конституцією України та Законом про Нацгвардію, тому жодним чином не зможе обмежити права і свободи громадян.

"Керуючись статтею 12 пунктом 2 Закону України про Національну гвардію, підкреслюємо, що самостійні патрулі гвардійців на вулицях ваших населених пунктів покликані забезпечувати охорону життя, прав, свобод і законних інтересів громадян та держави від злочинних та інших протиправних посягань", – додала пресслужба.

Новини
Одесит побив бійців Нацгвардії, які стікали кров'ю: момент потрапив на відео

Так, гвардійці будуть нести службу в особливо криміногенних районах міст та у місцях масових скупчень людей.

"Тому, всі побоювання громадян щодо перевищення прав гвардійцями – абсолютно безпідставні!" – підсумували в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 1 серпня в Україні змінився порядок патрулювання вулиць. До охорони громадського порядку у складі самостійних піших патрулів залучили військовослужбовців Національної гвардії України.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Місце
Україна
Теги
Міністерство внутрішніх справ України Національна гвардія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel