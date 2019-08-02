Українці "злякалися" нацгвардійців на вулицях міст: в МВС відповіли

До Міністерства внутрішніх справ України надійшло багато зауважень щодо піших підрозділів Національної гвардії, які вийшли на патрулювання з 1 серпня. Громадяни бояться, що вони порушуватимуть їхні права та матимуть необмежені повноваження.

Про це у п’ятницю, 2 серпня, повідомила пресслужба МВС України на своїй сторінці у Facebook.

"Шановні українці, від вас надійшло багато зауважень щодо самостійного патрулювання вулиць міст та населених пунктів гвардійцями. Ви висловили побоювання, що вони матимуть необмежені повноваження та порушуватимуть ваші права", – зазначила пресслужба.

Нацгвардія МВС

У повідомленні йдеться про те, що НГУ у своїй діяльності керується лише Конституцією України та Законом про Нацгвардію, тому жодним чином не зможе обмежити права і свободи громадян.

"Керуючись статтею 12 пунктом 2 Закону України про Національну гвардію, підкреслюємо, що самостійні патрулі гвардійців на вулицях ваших населених пунктів покликані забезпечувати охорону життя, прав, свобод і законних інтересів громадян та держави від злочинних та інших протиправних посягань", – додала пресслужба.

Так, гвардійці будуть нести службу в особливо криміногенних районах міст та у місцях масових скупчень людей.

"Тому, всі побоювання громадян щодо перевищення прав гвардійцями – абсолютно безпідставні!" – підсумували в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 1 серпня в Україні змінився порядок патрулювання вулиць. До охорони громадського порядку у складі самостійних піших патрулів залучили військовослужбовців Національної гвардії України.

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