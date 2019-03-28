Українці у складі "Вагнера" у Сирії: СБУ розставила крапки над "і"

Служба безпеки України спростувала інформацію російських розслідувачів про присутність української приватної військової компанії "Вега" у Сирії.

Про підготовку фейку розвідці було відомо з січня, повідомили у прес-службі СБУ. До публікації неправдивої інформації безпосередньо причетне "Федеральне агентство новин" (ФАН), яке отримало від російських спецслужб завдання підготувати помилкове розслідування на тему української присутності у Сирії.

На постановних фотографіях нібито українських військових з "Веги" позували російські найманці ПВК "Вагнер". В СБУ пояснили, що компанія "Вега" дійсно була створена у Миколаєві Анатолієм Смоліним, як і заявляла російська група розслідувачів Conflict Intelligence Team.

Однак сфера діяльності "Веги" не була пов'язана з приватними військовими компаніями, а Смолін у 2013 році виїхав до РФ. Там він займається вербуванням людей до російських ПВК.

Анатолій Смолін

Ще одним українцем, який безпосередньо перебував у Сирії і нібито тренував там солдатів, у розслідуванні вказали Дмитра Джинікашвілі.

"Московська філія ("Веги". — Ред.) на чолі з Джинікашвілі на початку 2014 року активно використовувалася працівниками спецслужб РФ, як структура прикриття для залучення російських найманців для участі в бойових діях в Україні", — пояснили в СБУ.

СБУ

Джинікашвілі є керівником проросійської громадської організації, а у 2013 році він виїхав до Росії, де вступив до лав ПВК "Слов'янський корпус". Саме у складі цього формування він брав участь у бойових діях у Сирії разом із громадянами Росії.

Також у 2014 році у складі ПВК "Вагнер" він був відправлений для війни на Донбасі. Таким чином, інформація про функціонування у Сирії української приватної компанії "Вега" не відповідає дійсності.

"Члени терористичного синдикату російських спецслужб під назвою "Вагнер" не мають громадянства. За останні роки СБУ витягло на світ сотні найманців цього позаштатного підрозділи ГУ ГШ ЗС Росії, серед них є громадяни України, Білорусі, Казахстану та інших країн. Єдине, що їх об'єднує — це готовність вбивати в будь-якій точці світу за вказівки і гроші Кремля", — підсумував глава СБУ Василь Грицак.

Як писав OBOZREVATEL, взимку 2019 року у Сирії виявили контейнери з токсичною речовиною, які нібито належать Україні. З'ясувалося, що це було частиною запланованої провокації.

Імовірно, невстановленими особами могла готуватися провокація з метою дискредитації України та вищих посадових осіб нашої держави.

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