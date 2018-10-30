Українці скуповували паспорти країни ЄС: викрито аферу

У Болгарії правоохоронці викрили корумпованих чиновників, які за гроші допомагали тисячам іноземців із країн, які не входять у ЄС, зокрема України, отримати болгарські паспорти.

Генеральна прокуратура Болгарії у понеділок, 29 жовтня, заявила, що проводить розслідування щодо співробітників відомства у справах болгар, які проживають за кордоном, повідомляє Deutshce Welle із посиланням на AFP. Підозрюваних звинувачують у корупції, підробці документів, зловживанні службовим становищем і створенні кримінального угруповання.

Ставши громадянами Болгарії, покупці паспортів могли вільно пересуватися і проживати на території ЄС. За даними ЗМІ, покупцями паспортів були громадяни України, Молдови та Македонії.

У цих країнах проживають етнічні болгарські меншини, які, надавши докази про наявність болгарських коренів, можуть подавати заяви на отримання громадянства Болгарії. Підозрюваних чиновників звинувачують, що вони за винагороду надавали підроблені довідки особам, які не є болгарами.

За даними правоохоронців, підозрювані отримували до п'яти тисяч євро за одну таку підроблену довідку, а в тиждень їх видавали приблизно тридцять. Місцеві ЗМІ повідомляють, що поліція у понеділок, 29 жовтня, затримала керівника відомства у справах болгар, які проживають за кордоном, і до двадцяти інших підозрюваних.

Як відомо, із 2007 року Болгарія є членом ЄС. За останні десять років, за даними міністерства юстиції країни, Софія видала майже 115 тис. паспортів іноземцям із болгарським корінням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилася інформація, що українці почали масово емігрувати у ще одну країну ЄС.