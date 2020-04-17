Через місяць після введення карантину українці продовжують масово повертатися додому з Європи.

При цьому перевізники, які їх зустрічають, ведуть активну боротьбу за пасажирів. Багато з них, в свою чергу, ігнорують правила безпеки і пересуваються без захисних масок. Показовий відео опублікував в Facebook журналіст Віталій Глагола.

"Подивіться, що відбувається на українсько-угорському кордоні біля КПП "Тиса" Чоп-Захонь. Пасажирів з Європи перевозять спеціальними автобусами через кордон. Після цього за людей розгортається справжня боротьба між перевізниками, бо автобусів купа. Рейси від Рахова до Маріуполя", – розповів він.

Як писав OBOZREVATEL, в кінці березня Україна закрила кордон. З моменту введення карантину з інших країн повернулися близько 100 тисяч громадян.

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