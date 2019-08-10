Українці пробачать Росію за вбитих Героїв? Венедиктов зробив цинічну заяву

Головний редактор радіо "Ехо Москви" Олексій Венедиктов, який нещодавно виступив з наміром відкрити в Києві свою філію, впевнений, що українці забудуть про вбитих Росією воїнів ООС.

Про це він заявив в програмі "Гордон" на телеканалі "Наш". При цьому сучасну війну проти Росії він порівняв з Другою світовою. (Щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки)

"Скажу цинічно і прошу відразу мене пробачити матерів і родичів загиблих. Ви кажете – не забудеться. Але воно перейде в таку пам'ять... холодну. Тому що була війна з нацистською Німеччиною. Слово "німець" було лайкою. Могили радянських людей, українців у величезній кількості просто. Ось коли зараз приїжджають колеги з Німеччини, ви це згадуєте?" – підкреслив Венедиктов.

На думку російського журналіста, єдине, що нібито підтримує в українцях пам'ять про загиблих на Донбасі воїнів – це війна, що досі триває. Однак як тільки вона скінчиться – про смерті і втрати швидко забудуть.

"Я вам кажу цинічно і злобно... Потім прийдуть ваші діти і вони будуть холодно знати факт – так, була війна, але зараз же ми дружимо", – резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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