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Українці пробачать Росію за вбитих Героїв? Венедиктов зробив цинічну заяву

12.7т Читати матеріал російською

Головний редактор радіо "Ехо Москви" Олексій Венедиктов, який нещодавно виступив з наміром відкрити в Києві свою філію, впевнений, що українці забудуть про вбитих Росією воїнів ООС.

Про це він заявив в програмі "Гордон" на телеканалі "Наш". При цьому сучасну війну проти Росії він порівняв з Другою світовою. (Щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки)

Українці пробачать Росію за вбитих Героїв? Венедиктов зробив цинічну заяву

"Скажу цинічно і прошу відразу мене пробачити матерів і родичів загиблих. Ви кажете – не забудеться. Але воно перейде в таку пам'ять... холодну. Тому що була війна з нацистською Німеччиною. Слово "німець" було лайкою. Могили радянських людей, українців у величезній кількості просто. Ось коли зараз приїжджають колеги з Німеччини, ви це згадуєте?" – підкреслив Венедиктов.

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На думку російського журналіста, єдине, що нібито підтримує в українцях пам'ять про загиблих на Донбасі воїнів – це війна, що досі триває. Однак як тільки вона скінчиться – про смерті і втрати швидко забудуть.

"Я вам кажу цинічно і злобно... Потім прийдуть ваші діти і вони будуть холодно знати факт – так, була війна, але зараз же ми дружимо", – резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особи
Олексій Венедиктов Дмитро Гордон
Місце
Україна
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lazar galka
lazar galka
смотри ка а веник сразу начал работать. ну что, не зря Газпром поддерживает эховскую помойку
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Никак не могу найти место в котором Венедиктов говорит что Россия убила Военов света. То что был пьяный самоподрыв это доподлинно известно т к подобные смерти, возведённые укрофашистами в ранг величия, обычное дело для нищей страны с армией на уровне тихоокеанских племён.
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Nayden Serg
Nayden Serg
Никогда не забудем и не простим, пошел на фуй долб..б.
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