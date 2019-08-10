Українці пробачать Росію за вбитих Героїв? Венедиктов зробив цинічну заяву

Головний редактор радіо "Ехо Москви" Олексій Венедиктов, який нещодавно виступив з наміром відкрити в Києві свою філію, впевнений, що українці забудуть про вбитих Росією воїнів ООС.
Про це він заявив в програмі "Гордон" на телеканалі "Наш". При цьому сучасну війну проти Росії він порівняв з Другою світовою. (Щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки)
"Скажу цинічно і прошу відразу мене пробачити матерів і родичів загиблих. Ви кажете – не забудеться. Але воно перейде в таку пам'ять... холодну. Тому що була війна з нацистською Німеччиною. Слово "німець" було лайкою. Могили радянських людей, українців у величезній кількості просто. Ось коли зараз приїжджають колеги з Німеччини, ви це згадуєте?" – підкреслив Венедиктов.
На думку російського журналіста, єдине, що нібито підтримує в українцях пам'ять про загиблих на Донбасі воїнів – це війна, що досі триває. Однак як тільки вона скінчиться – про смерті і втрати швидко забудуть.
"Я вам кажу цинічно і злобно... Потім прийдуть ваші діти і вони будуть холодно знати факт – так, була війна, але зараз же ми дружимо", – резюмував він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
7 серпня головний редактор радіостанції "Ехо Москви" Олексій Венедиктов вдруге за місяць прибув в Україну в надії взяти інтерв'ю у президента Володимира Зеленського. До цього він привозив йому особистий лист мами одіозного Кирила Вишинського.
Скандальний пропагандист розлютив українців своїми заявами про те, що він готовий відкрити філію "Ехо Москви" в Україні в разі скасування мовного закону.
Народний депутат України Борислав Береза також розлютився через заяви Венедиктова.
Раніше в мережі допустили, що Венедиктов може виступати в якості так званого зв'язкового Путіна, саме тому він зачастив до Києва.
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