"Не варто обурюватися": журналіст знайшла ключовий позитив "воскресіння" Бабченка

Українцям не варто обурюватися, навпаки треба радіти спецоперації з інсценуванням вбивства журналіста Аркадія Бабченка, оскільки це свідчить про те, що українські спецслужби почали користуватися практикою західних колег.

Про це йдеться в блозі української журналістки і публіциста Лариси Волошиної, опублікованому на OBOZREVATEL.

За її словами, негативна реакція частини суспільства викликана простим бажанням звинувачувати і шукати винних.

"Більшість з тих, хто продовжує говорити, що їх ошукали, що інсценування вбивства було наругою над ними – це ті ж самі люди, які доти звинувачували країну, спецслужби, все на світі, окрім Росії і Путіна в тому, що таке відбувається на київських вулицях. Звичайне бажання критикувати, таке собі критиканство, що й підхопили люди песимістичного складу", - зазначила журналіст.

Волошина наголосила, що подібні інсценування - звичайна світова практика для всіх правоохоронних структур. Таких випадків дуже багато, так насправді працює міжнародна правова система.

"Українцям не варто обурюватися, навпаки треба радіти. Бо українські спецслужби нарешті почали користуватися практикою спецслужб міжнародних правоохоронних органів, а не продовжують бути в радянському і пострадянському дискурсі, де умовно-добровільне зізнання підозрюваного, а найчастіше просто вибите під тортурами, вважалося царицею доказів. Нарешті наші спецслужби шукають докази в цивілізований спосіб!" - вважає вона.

Журналіст вказала на те, що ніхто із знайомих Бабченко не критикує його за участь в цій спецоперації.

"Навпаки всі дуже радіють, що він живий. А це здоровий доказ тому, на яку реакцію треба рівнятися", - резюмувала Волошина.

Нагадаємо, про "вбивство" Бабченка у власній квартирі стало відомо 29 травня. Повідомлялося, що в нього стріляли, після чого він нібито помер в кареті "швидкої допомоги". Інформацію "підтвердили" в поліції, яка опублікувала фоторобот передбачуваного вбивці.

30 травня на брифінгу СБУ з'ясувалося, що це була спецоперація, і що журналіст насправді живий. Крім того, спецслужби з'ясували, що Бабченка хотіли вбити за винагороду в $ 15 тис. У мережі з захопленням сприйняли новину про "воскресіння" журналіста .

Також було опубліковано відео затримання замовника 30 травня, яким, за інформацією СБУ, виявився завербований спецслужбами РФ українець, екс-учасник АТО.