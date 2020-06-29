Українці повинні бути готові до нового вторгнення Росії, – заступник голови МЗС України

Будь-які навчання російських військових біля кордонів України можуть перерости в бойові дії, тому українцям потрібно ментально бути готовими до повномасштабного наступу РФ.

З такою заявою виступив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Я вже неодноразово говорив про існуючу військову загрозу з боку Росії, оскільки по-перше, бачимо зростання військових потужностей на східному кордоні України, а по-друге спостерігаємо значне посилення військових угруповань російських військ у Криму.

Досить часто приводяться до підвищеної бойової готовності російські окупаційні сили на території окупованого Донбасу. Будь-які навчання можуть досить швидко перейти в активну фазу бойових дій, тому ризик, однозначно, зростає, і, звичайно, військові це бачать", – заявив дипломат.

Він додав, що українські військові "чітко розуміють загрозу від таких акцій".

Загроза з боку Росії, за його словами, пов'язана з внутрішньою нестабільністю Росії, зокрема з невдоволенням громадян через зміни в Конституції, і проблемами поставок води в окупований Крим.

"Тому нам треба ментально бути готовими до того, що Росія не зупиниться перед використанням збройних сил для досягнення своїх політичних або економічних цілей", – заявив дипломат.

Василь Боднар. Фото – Укрінформ

Як писав OBOZREVATEL, за даними соцопитувань, агресію Путіна проти України підтримує 30% росіян. Приблизно стільки ж громадян засуджують таку політику щодо Києва.