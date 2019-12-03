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3 грудня • оновлено в 20:38
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Українці потрапили у страшну ДТП в Росії: 17 постраждалих

5.6т
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У Воронезькій області Росії 3 грудня перекинувся автобус, у якому їхали 28 українців. Під час аварії був сильний снігопад.

За даними місцевого МВС, у результаті постраждали 17 пасажирів. Водій не впорався із керуванням саме через складні погодні умови, повідомляють "РИА-Новости".

Зазначається, що ДТП трапилася на 763-му км автодороги М-4 "Дон" у Богучарському районі.

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Українці потрапили у страшне ДТП в Росії

Українці потрапили у страшне ДТП в Росії

МВС РФ у Воронезькій області

"59-річний водій міжміського автобуса, рухаючись у бік півдня, не впорався із керуванням та допустив перекидання автобуса", – повідомили у пресслужбі російського МВС, додавши, що у транспортному засобі перебувало двоє водіїв.

За даними російських екстрених служб, троє потерпілих українців перебувають у важкому стані. Вони отримали спинальні травми, а в інших – забої м'яких тканин і порізи. Усіх їх доправили до найближчої лікарні в місті Богучар.

Згодом стало відомо, що семеро пасажирів автобуса серед тих, хто не постраждав, поїхали з місця події попутним транспортом, водночас четверо залишаються у пункті обігріву на місці аварії.

Після аварії на дорозі частково обмежили рух. На місці працювали службовці правоохоронних органів.

Незабаром ДТП з українцями у Росії прокоментував заступник директора департаменту – начальник Управління консульського забезпечення відомства МЗС України Василь Кирилич.

Він зазначив, що автобус, який потрапив у аварію, слідував за маршрутом Запоріжжя – Ростов-на-Дону. За його словами, справа перебуває на контролі департаменту консульської служби та посольства України в РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 грудня у Забайкальському краї РФ автобус із 43 пасажирами і водієм впав із мосту на лід річки. Попередньо, загинули 19 осіб, двоє з них – діти.

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Автор
Діна Баронова
Місце
Росія Воронеж
Теги
ДТП аварія снігопад
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Pelyuhno Sergey
Pelyuhno Sergey
Вот бы все тролли попали на автобус и по погодным условиям упали бы в пропасть, насколько чище было бы в интернете.
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Хохлов Разум
Хохлов Разум
Ехали захватывать Москву? А чо не на танках? В эпоху-то вoйны. Мелко вoюете с орд0й азиaтской, к@кeлы. Всё валиками да шпателями. Всё потери у вас. Подводите вы це€вропу конкретно. Цивилизованный мир и вообще вeсьмирсвами под угрозой дрожит. Европeйский вал что ли не помогает?
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ttt ta
ttt ta
Это наверное военнопленные нерабы, которых везет кровавая гебня в мордор на рабские работы, заставляя говорить на русском языке. ООН будем собирать?
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