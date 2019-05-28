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/Розслідування

"Українці — недолюди": Прилєпін розкрив суть "братерства" Росії

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Російський письменник Захар Прилєпін, який воював у лавах терористів "ДНР", зізнався, що росіяни вважають українців неповноцінними людьми.

Також він звинуватив своїх співвітчизників у тому, що така поведінка заважає ментальному завоюванню України країною-агресором. Про це він розповів під час зустрічі з читачами у МХАТ, запис якої опублікований на його YouTube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Захар Прилєпін

Захар Прилєпін

Facebook Захара Прилєпіна

"Від самого початку 2014 року я говорив, що не треба боротися з Україною, з українством, з вишиванкою, з борщем, з українською культурою. Припинити ось цю тему, що коли українець розумнішає, він стає росіянином — цитата з Гумільова. Не треба цього нічого. Це дивовижна прекрасна країна, неймовірний народ, неймовірна культура, своя література, своя пісня, своя музика. Навіщо принижувати це, на біса?! Треба завойовувати, відбирати нормальне українство, нормальну Україну. Україну Махна, Рибалка, Ковпака, Лесі Українки. Її треба забирати в України Шухевича і Бандери", — сказав Прилєпін.

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Він додав, що росіяни повинні грамотно вести боротьбу за Україну і не намагатися знищити те, що дороге чужому народу.

"До чого знущатися і говорити, що українці якісь недолюди? Та там все чудово, вони нормальні абсолютно адекватні люди! Якась частина збадьорилася, інфікована, збудилася від всіх цих подій. Ми з вами такі самі були ідіоти 15, 20, 30 років тому, теж так само скакали на кістках своєї країни. Не треба відчувати з цього приводу жодної поблажливості. Треба тихо поступально допомагати людям з цього мороку виходити", — підсумував письменник-терорист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Прилєпін заявив, що Одеса і Харків нібито миттєво можуть перетворитися на подобу терористичних "Л/ДНР". Для цього необхідні лише сприятливі умови і підтримка Росії.

Раніше він визнав, що всі жителі Донбасу є українцями і сильно відрізняються від росіян. Щоб підкреслити це, він образливо назвав їх "хохлами".

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Тема
російська пропаганда
Особа
Захар Прилепин
Місце
Росія
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Педерасты вышиватные, какие же вы убогие:нагло брешете и сами себя харей в свеоё вранье тычете. Вы пишете " Захар Прилепин, который воевал в рядах террористов "ДНР", признался, что россияне считают украинцев неполноценными людьми."И здесь же, слабоумные уёбища, себя опровергаете:"Да там все прекрасно, они нормальные совершенно вменяемые люди! Какая-то часть взбодрилась, инфицировалась, возбудилась от всех этих событий. "
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
А что не так? Действительно - нужно отделять украинцев от хохлов.
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Фрумос Фэт
Фрумос Фэт
Русский Крымчанин, а ты поедь посмотри что вы там натворили..... теперь вы решили добром попробывать... поздно
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Фрумос Фэт, а вы считаете, что без уничтожения такое невозможно? И кто из нас хочет войны?
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Надо тихо поступательно помогать людям из этого морока выходить ? Это как на Донбассе ? И это после того, что вы там сотворили ? Ну и какие люди согласятся на такое: нищета, разруха, подачки то в виде гумпомощи, то в виде якобы гражданства ?
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Утырок, я-таки напомню, что месяцами долбила по жилым кварталам укроина, убив тысячи мирных, но несвидомых украинцев
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