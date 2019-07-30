"Українці — фашисти?" Канал Медведчука потрапив у новий скандал через Росію

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення зафіксувала порушення під час позапланової перевірки телеканалу NewsOne (ТОВ "Новини 24 години").

Як повідомив "Інтерфакс-Україна", результати розглянуть на найближчих засіданнях Нацради. Перевірку виконали у зв'язку з наміром провести телеміст із російським телеканалом "Росія 1".

"Вона відбулася, нашу групу пустили на телеканал NewsOne, але акти не підписали. І зараз ми готуємо проєкт рішення про розгляд результатів цієї перевірки. Думаю, це відбудеться у найближчі тижні. Точно не будемо це питання затримувати – ми зацікавлені в тому, щоб оперативно розглянути", – сказав член Нацради з телерадіомовлення Сергій Костинский.

Медведчук 24 канал

За його словами, якщо факти порушень – розпалювання ворожнечі – підтвердяться, то, найімовірніше, будуть застосовані санкції.

На питання, чи виявила перевірка на телеканалі NewsOne такі факти, Костинский відповів ствердно.

"Фактично так, і ці результати перевірки ми розглядатимемо на найближчих засіданнях", – додав член Нацради.

Він зазначив, що під час перевірки були досліджені висловлювання в передачах, які анонсували телеміст із російським телеканалом "Росія 1", і низка інших фактів.

"Телеміст – це був контекст... Ми досліджувати не телеміст, а передачі, які анонсували його, а також інші передачі, які ми моніторили до цього: наприклад, там, де українців називали фашистами", – сказав Костинский.

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