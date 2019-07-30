"Українці — фашисти?" Канал Медведчука потрапив у новий скандал через Росію

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення зафіксувала порушення під час позапланової перевірки телеканалу NewsOne (ТОВ "Новини 24 години").
Як повідомив "Інтерфакс-Україна", результати розглянуть на найближчих засіданнях Нацради. Перевірку виконали у зв'язку з наміром провести телеміст із російським телеканалом "Росія 1".
"Вона відбулася, нашу групу пустили на телеканал NewsOne, але акти не підписали. І зараз ми готуємо проєкт рішення про розгляд результатів цієї перевірки. Думаю, це відбудеться у найближчі тижні. Точно не будемо це питання затримувати – ми зацікавлені в тому, щоб оперативно розглянути", – сказав член Нацради з телерадіомовлення Сергій Костинский.
Медведчук
24 канал
За його словами, якщо факти порушень – розпалювання ворожнечі – підтвердяться, то, найімовірніше, будуть застосовані санкції.
На питання, чи виявила перевірка на телеканалі NewsOne такі факти, Костинский відповів ствердно.
"Фактично так, і ці результати перевірки ми розглядатимемо на найближчих засіданнях", – додав член Нацради.
Він зазначив, що під час перевірки були досліджені висловлювання в передачах, які анонсували телеміст із російським телеканалом "Росія 1", і низка інших фактів.
"Телеміст – це був контекст... Ми досліджувати не телеміст, а передачі, які анонсували його, а також інші передачі, які ми моніторили до цього: наприклад, там, де українців називали фашистами", – сказав Костинский.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Телеканал NewsOne пояснив скандальну ідею провести 12 липня телеміст під назвою "Треба поговорити" з пропагандистським каналом "Росія 1".
Пізніше NewsOne раптово скасував телеміст із Росією і заявив про тиск.
Пропагандистський телеканал "Росія 1" не побачив підстав для скасування передачі.
У Росії 12 липня відбувся так званий телеміст під назвою "Треба поговорити", де засвітилися деякі українські артисти.
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення на позачерговому засіданні ухвалила почати перевірку телеканалу NewsOne на предмет державної зради.
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