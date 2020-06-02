Українського військового в Криму викрала ФСБ: озвучені "звинувачення"

Вікторія Довгань Розслідування 12:18, 2.06.2020 Оновлено: 12:43, 2.06.2020

Російські прикордонники звинуватили викраденого на адмінкордоні з тимчасово окупованим Кримом воїна ЗСУ в незаконному перетині кордону.

Крім того, як пише РИА Новости, у ФСБ РФ українцеві приписали транспортування речовини, яка нібито є наркотиком.

"Прикордонним управлінням ФСБ Росії по "республіці" Крим за незаконне перетинання державного "кордону" з України в РФ затримано особу без документів, у стані алкогольного сп'яніння", – написали в повідомленні окупанти.

ФСБ
"Сейчас.Инфо"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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