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Українського блогера заарештували в Ірані

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В Ірані заарештували українського блогера Артемія Суріна, який вирушив у навколосвітню подорож.

Інцидент трапився у місті Ардакан. Про це сам Сурін написав на своїй сторінці у Facebook і попросив про допомогу.

"Зв'яжіться з МЗС, хто чує. Затримали за наявність дрона, тримали у поліцейському відділку, потім суд за півгодини — постановив заарештувати. Перекладача немає, хотіли змусити підписати папери у суді, не дав. Підписував за мене якийсь водій", — повідомив Сурін.

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Блогер додав, що його звинувачують у шпигунстві. У мережі зазначили, що спроби зв'язатися з МЗС уже робляться.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в аеропорту Ізраїлю затримували 140 українців.

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Особа
Артемій Сурін
Місце
Іран
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Валевич Борис
Валевич Борис
теперь повесят дурака........... адреналинщик тупой!
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Михайлов Алексей
Михайлов Алексей
Фашист обратись к хозяевам, которые тебя как и тех моряков, отправили на смерть, шпионить...
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Отправить туда Шкиряка Котмандуйского.
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