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"Л/ДНР" убили українського добровольця "Діда" на Донбасі: фото героя

9.1тЧитати матеріал російською

У зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі у вівторок, 2 квітня, загинув український захисник Олександр Мілютін (позивний "Дід").

Про це повідомили в мережі. Зокрема трагічну звістку підтвердили на сторінці Добровольчого батальйону "Донбас" у Facebook.

Молодший сержант Мілютін загинув разом із відомою військовою Яною Червоною (позивний "Відьма") близько 13:30 у районі Новозванівки-Попасної в результаті ворожого обстрілу гарматами 152-мм калібру.

Новини
У власний день народження: на Донбасі загинув юний боєць ЗСУ
Олександр Мілютін

Олександр Мілютін

facebook.com/ivan4bass

Олександр Мілютін

Олександр Мілютін

facebook.com/teroboronaDonbass

"Позивний Дєда. Боєць ЗСУ. Я з ним мало спілкувався, але точно можу сказати, що іронії і певної легкості життєвої в цьому чоловікові вистачало. Загинув сьогодні на бойовій позиції. І знову ж... війні немає відмінності, що у вас за вікномніч, день, зима, весна або супермаркет. Вона триває", – поділився боєць "Правого сектора" Іван Швая.

Родом Мілютін був із Бахмута. На Донбасі він воював у складі окремого штурмового батальйону "Донбас-Україна".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 березня на Донбасі трапилася трагедія — терористи "Л/ДНР" убили 20-річного українського воїна.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
трахались в блиндаже...мы за безопасный секс...так и закопают,в одном гробу )))))))))
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Третья сила она такая.
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
И его ПТУР ужалил, все в соответствии с лексикой обоза.
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