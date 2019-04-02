"Л/ДНР" убили українського добровольця "Діда" на Донбасі: фото героя

У зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі у вівторок, 2 квітня, загинув український захисник Олександр Мілютін (позивний "Дід").

Про це повідомили в мережі. Зокрема трагічну звістку підтвердили на сторінці Добровольчого батальйону "Донбас" у Facebook.

Молодший сержант Мілютін загинув разом із відомою військовою Яною Червоною (позивний "Відьма") близько 13:30 у районі Новозванівки-Попасної в результаті ворожого обстрілу гарматами 152-мм калібру.

Олександр Мілютін facebook.com/ivan4bass

Олександр Мілютін facebook.com/teroboronaDonbass

"Позивний Дєда. Боєць ЗСУ. Я з ним мало спілкувався, але точно можу сказати, що іронії і певної легкості життєвої в цьому чоловікові вистачало. Загинув сьогодні на бойовій позиції. І знову ж... війні немає відмінності, що у вас за вікном – ніч, день, зима, весна або супермаркет. Вона триває", – поділився боєць "Правого сектора" Іван Швая.

Родом Мілютін був із Бахмута. На Донбасі він воював у складі окремого штурмового батальйону "Донбас-Україна".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 березня на Донбасі трапилася трагедія — терористи "Л/ДНР" убили 20-річного українського воїна.

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