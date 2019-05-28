Український військовий зник після атаки "Л/ДНР": що відомо

У вівторок, 28 травня, окупаційні війська атакували позиції Об'єднаних сил на Донбасі, в результаті чого один український військовослужбовець зник.
Про це повідомляється в Facebook 54-ї окремої механізованої бригади, яка і потрапила під обстріл ворога.
"На жаль, під час бою зник безвісти один із військовослужбовців частини. Наразі тривають пошукові заходи, але позитивних результатів не дали", – розповіли в ОМБр.
tribun.com.ua
Відзначається, що це трапилося під час проведення перевірки мінно-вибухових загороджень перед переднім краєм оборони. У районі Попасної група саперів ЗСУ були атаковані диверсійно-розвідувальною групою противника.
При цьому стало відомо і про успіхи українських захисників. У бою ними були знищені двоє терористів, ще одного поранено.
"Під час виконання бойового завдання наш інженерний підрозділ був атакований диверсійно-розвідувальною групою противника у складі дев'яти бойовиків. В ході бою українські військовослужбовці інтенсивним та зосередженим вогнем відбили атаку противника", – повідомляє прес-служба ООС.
Уточнюється, что терористи для прикриття своєї групи застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
На Донбасі зник безвісти боєць 35-ї окремої бригади морської піхоти Денис Козьма.
Незабаром стало відомо про його смерть. Терористи передали українській стороні тіло Козьми в мішку з написом "укр".
В Одеській області попрощалися із загиблим морпіхом.
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