Український військовий зник після атаки "Л/ДНР": що відомо

У вівторок, 28 травня, окупаційні війська атакували позиції Об'єднаних сил на Донбасі, в результаті чого один український військовослужбовець зник.

Про це повідомляється в Facebook 54-ї окремої механізованої бригади, яка і потрапила під обстріл ворога.

"На жаль, під час бою зник безвісти один із військовослужбовців частини. Наразі тривають пошукові заходи, але позитивних результатів не дали", – розповіли в ОМБр.

tribun.com.ua

Відзначається, що це трапилося під час проведення перевірки мінно-вибухових загороджень перед переднім краєм оборони. У районі Попасної група саперів ЗСУ були атаковані диверсійно-розвідувальною групою противника.

При цьому стало відомо і про успіхи українських захисників. У бою ними були знищені двоє терористів, ще одного поранено.

"Під час виконання бойового завдання наш інженерний підрозділ був атакований диверсійно-розвідувальною групою противника у складі дев'яти бойовиків. В ході бою українські військовослужбовці інтенсивним та зосередженим вогнем відбили атаку противника", – повідомляє прес-служба ООС.

Уточнюється, что терористи для прикриття своєї групи застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

На Донбасі зник безвісти боєць 35-ї окремої бригади морської піхоти Денис Козьма.

Незабаром стало відомо про його смерть. Терористи передали українській стороні тіло Козьми в мішку з написом "укр".

В Одеській області попрощалися із загиблим морпіхом.

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