Український трибунал: озвучена небезпечна задумка Кремля по "ЛДНР"

Кремль має намір реалізувати нову ідею зі створення образу українців, які не вважають Росію ворогом, а навпаки хочуть тісних відносин з Москвою.

Таку думку "Апострофу" висловив донецький політолог Станіслав Федорчук.

За його словами, про це свідчить створення так званими ДНР і ЛНР "українського народного трибуналу" (його мета позначена бойовиками як притягнення до відповідальності українського керівництва "за військові злочини перед народом"), члени якого говорять про возз'єднання України і про своє українське громадянство.

"На окупованих територіях є повністю проросійські товариші, які за царя-батюшку, все російське, і з ними все зрозуміло. Але є певна фракція людей, які призначені бути "троянськими кіньми", - говорить Федорчук.

Він зазначає, що така категорія людей зазвичай говорить, що вони не підтримують Росію, просто хочуть жити в Україні, яка б жила дружно з РФ.

"Вони просто вдають із себе українців з "іншою" точкою зору. Це частина гри, не більше. Але це найнебезпечніша частина гри", - пояснює Федорчук.

Як писав "Обозреватель", ватажок терористів "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що розглядає можливість створення "Харківської народної республіки" та інших сепаратистських формувань.