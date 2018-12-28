Український телеканал викрили у пропаганді неонацизму й антисемітизму

Український телеканал "Сварожичи" тиражує для своїх глядачів псевдонаукову й агресивну ідеологію і пропагує неонацизм та антисемітизм.

За даними видання "Інформатор", раніше проект носив назву "Горизонт ТБ" або "ТК Планета", який позиціонував себе як неолігархічне, "слов'яно-арійське" ЗМІ.

Уточнюється, що "Сварожичи" транслює російські та українські псевдонаукові програми, у яких ідеться про арійське походження слов'ян, їхню перевагу над усіма іншими народами й особливий шлях становлення і розвитку "раси".

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Ця ідеологія підкріплюється пропагандою язичницьких культів Сварога, Даждьбога та інших богів пантеону древніх слов'ян. На думку керівництва каналу, релігія нібито була нав'язана слов'яно-арійцям сектантами-сатаністами, які проголосили себе наднацією і обдурили нащадків Сварожичів, перетворивши їх на людей другого сорту – гоїв.

"Подібні тези ретранслюються також прихильниками неонацизму і конспірології, які вірять у єврейську змову і в те, що християнство – зброя поневолення народів, а не релігія", – йдеться у повідомленні.

"Рятують" же слов'яно-арійську расу відома співачка Ніна Матвієнко, екс-нардеп і Гетьман козацтва всієї України Юрій Кармазін, а також декілька лідерів антисемітського, панслов'янського руху.

Цей телеканал функціонує як регіональне ЗМІ Харківської області і є підрозділом виробничого підприємства "Горизонт". За даними видання, у нього є своя редакційна політика, проте расистський контент подається як "божественні одкровення Сварога".

Власником скандального телеканалу є екс-глава "Украгролізингу" Микола Шпак, якого з 2014 року підозрюють у розкраданні 114 млн гривень держбюджету разом із батьком – екс-депутатом Василем Шпаком.

Микола Шпак

Увага! Відео містить пропаганду

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в скандал потрапив телеканал "СТБ" через запуск російськомовного серіалу, в зв'язку з чим активісти зажадали його позбавити ліцензії.